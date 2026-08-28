Día del Síndrome de Turner: Conciencia, apoyo y salud

Cada 28 de agosto se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Turner. Conoce qué es esta condición genética, sus síntomas y la importancia del diagnósti

Cada 28 de agosto se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Turner, una fecha internacional dedicada a sensibilizar a la sociedad, romper mitos y visibilizar una condición genética que afecta exclusivamente a las mujeres. El propósito de este día es promover el diagnóstico temprano, mejorar el acceso a tratamientos médicos especializados y brindar un apoyo integral tanto a las pacientes como a sus familias.

El Síndrome de Turner no es una enfermedad hereditaria, sino una alteración cromosómica que ocurre cuando falta total o parcialmente uno de los cromosomas X en las células femeninas. Aunque acompaña a la persona durante toda su vida, con un seguimiento médico oportuno es posible llevar una vida plena, saludable y activa.

Características y síntomas principales

Los signos del síndrome pueden variar significativamente en cada etapa de la vida y de una paciente a otra. Entre los aspectos más comunes destacan:

Características y síntomas principales

En la etapa de desarrollo: Baja estatura evidente durante la infancia y retraso en la pubertad debido a la falta de desarrollo ovárico espontáneo.

Baja estatura evidente durante la infancia y retraso en la pubertad debido a la falta de desarrollo ovárico espontáneo. Rasgos físicos distintivos: Cuello alado (con pliegues cutáneos adicionales), línea de cabello baja en la nuca, manos y pies hinchados en recién nacidas, y tórax ancho con separación amplia entre los pezones.

Cuello alado (con pliegues cutáneos adicionales), línea de cabello baja en la nuca, manos y pies hinchados en recién nacidas, y tórax ancho con separación amplia entre los pezones. Condiciones asociadas: Mayor predisposición a problemas cardíacos congénitos, alteraciones renales, pérdida auditiva y dificultades en el aprendizaje espacial o numérico.

La importancia vital del diagnóstico y la atención médica

Detectar el síndrome a tiempo —ya sea mediante pruebas prenatales, durante la infancia ante un crecimiento desacelerado o en la adolescencia por la ausencia de desarrollo puberal— marca una diferencia radical en la calidad de vida.

El tratamiento suele ser multidisciplinario e incluye:

El tratamiento suele ser multidisciplinario

Terapia con hormona de crecimiento: Para ayudar a alcanzar una estatura acorde a la normalidad durante la infancia y la adolescencia.

Para ayudar a alcanzar una estatura acorde a la normalidad durante la infancia y la adolescencia. Terapia de reemplazo hormonal (estrógenos): Para inducir la pubertad y favorecer el desarrollo sexual secundario, así como proteger la salud ósea a largo plazo.

Para inducir la pubertad y favorecer el desarrollo sexual secundario, así como proteger la salud ósea a largo plazo. Monitoreo cardiológico y endocrinológico constante: Para prevenir y tratar oportunamente cualquier complicación asociada.

En este Día Mundial del Síndrome de Turner, la consigna es clara: informar para incluir, apoyar sin prejuicios y garantizar que cada mujer y niña con esta condición reciba el acompañamiento médico y humano que merece.