Luces y sombras: 120 años del natalicio del Dr. Joaquín Balaguer

Se cumplen 120 años del nacimiento del Dr. Joaquín Balaguer. Analizamos su legado político, la modernización urbana y las sombras de su ejercicio de poder
Se conmemoran los 120 años del natalicio del Dr. Joaquín Balaguer, analizando su legado en la historia política de la República Dominicana a través de sus «luces y sombras».
- Trilogía histórica: Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez son figuras centrales que, a pesar de sus diferencias y la pasión que generaban, fueron pilares de la democracia dominicana.
- La visión sobre su gestión: Se discute cómo, con el paso del tiempo, la percepción sobre Balaguer ha cambiado. Se menciona su aparente falta de interés por la acumulación de bienes materiales y su estilo de vida sencillo.
- Aportes al desarrollo: Se resalta su labor en la modernización de la infraestructura del país, como la construcción de parques y la transformación de Santo Domingo, además de la estabilidad económica que dejó al finalizar su mandato en 1996.
- Las «sombras»: Las etapas oscuras de su gobierno, marcadas por el dolor, la represión y muertes no esclarecidas, citando específicamente el caso del periodista Orlando Martínez.
Se reconoce tanto la transformación agrícola y modernizadora liderada por Balaguer como el alto costo social y humano durante sus años de gobierno.