Se cumplen 120 años del nacimiento del Dr. Joaquín Balaguer. Analizamos su legado político, la modernización urbana y las sombras de su ejercicio de poder

Se conmemoran los 120 años del natalicio del Dr. Joaquín Balaguer, analizando su legado en la historia política de la República Dominicana a través de sus «luces y sombras».

Trilogía histórica: Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez son figuras centrales que, a pesar de sus diferencias y la pasión que generaban, fueron pilares de la democracia dominicana.

Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez son figuras centrales que, a pesar de sus diferencias y la pasión que generaban, fueron pilares de la democracia dominicana. La visión sobre su gestión: Se discute cómo, con el paso del tiempo, la percepción sobre Balaguer ha cambiado. Se menciona su aparente falta de interés por la acumulación de bienes materiales y su estilo de vida sencillo.

Se discute cómo, con el paso del tiempo, la percepción sobre Balaguer ha cambiado. Se menciona su aparente y su estilo de vida sencillo. Aportes al desarrollo: Se resalta su labor en la modernización de la infraestructura del país, como la construcción de parques y la transformación de Santo Domingo, además de la estabilidad económica que dejó al finalizar su mandato en 1996.

Se resalta su labor en la modernización de la infraestructura del país, como la construcción de parques y la transformación de Santo Domingo, además de la estabilidad económica que dejó al finalizar su mandato en 1996. Las «sombras»: Las etapas oscuras de su gobierno, marcadas por el dolor, la represión y muertes no esclarecidas, citando específicamente el caso del periodista Orlando Martínez.

Se reconoce tanto la transformación agrícola y modernizadora liderada por Balaguer como el alto costo social y humano durante sus años de gobierno.