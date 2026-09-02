Día de la Crianza Respetuosa: Empatía y límites

Cada 2 de septiembre se conmemora el Día de la Crianza Respetuosa. Descubre qué es, sus retos y cómo aplicarla sin morir en el intento.

Cada 2 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Crianza Respetuosa, una fecha orientada a promover un modelo de crianza basado en el respeto mutuo, la empatía, la validación de las emociones infantiles y el destierro absoluto de la violencia física o verbal como método disciplinario.

Lejos de ser sinónimo de permisividad o de «dejar hacer de todo», la crianza respetuosa propone educar desde el liderazgo positivo, entendiendo que los niños y niñas merecen el mismo respeto que exigimos los adultos, pero guiados por normas claras, consistentes y firmes.

¿Por qué se conmemora este día?

La instauración de esta fecha busca visibilizar una transformación cultural urgente a nivel global. Durante décadas, la educación infantil estuvo cimentada en el miedo, la humillación pública, los gritos y el castigo físico bajo la falsa creencia de que «la letra con sangre entra». Conmemorar este día sirve para recordar que la ciencia y la psicología moderna han demostrado que el buen trato no solo previene traumas psicológicos profundos, sino que fomenta adultos más seguros, emocionalmente inteligentes y resilientes.

La realidad de la crianza en la República Dominicana: Entre la tradición y el cambio

La realidad de la crianza en la República Dominicana: Entre la tradición y el cambio

En la República Dominicana, hablar de crianza suele chocar con arraigadas tradiciones culturales donde el «corate», la chancleta, los gritos o los castigos corporales normalizados han sido considerados durante generaciones como métodos «efectivos» de corrección. Frases como «a mí me dieron y salí derecho» o «un boche a tiempo salva a cualquiera» forman parte del imaginario popular cotidiano.

Sin embargo, en los últimos años se vive una transición generacional importante. Padres y madres dominicanos se enfrentan al reto diario de romper ciclos de violencia heredados, navegando entre la presión social del entorno que a veces juzga la paciencia como «debilidad» y el deseo genuino de criar hijos desde el afecto y el diálogo.

¿Cómo ejercer la crianza respetuosa sin fallar en el intento?

¿Cómo ejercer la crianza respetuosa sin fallar en el intento?

Cambiar la forma en que educamos no es un camino lineal; requiere paciencia, autocrítica y, sobre todo, entender que nadie nace sabiendo ser padre o madre perfecto. Para practicarla sin frustrarse en el proceso, ten en cuenta estas claves:

Regula tus propias emociones primero: Un niño en rabieta o desborde emocional necesita un adulto calmado, no otro adulto gritando. Si sientes que vas a perder el control, respira hondo, aléjate unos segundos y regresa cuando estés en eje.

Un niño en rabieta o desborde emocional necesita un adulto calmado, no otro adulto gritando. Si sientes que vas a perder el control, respira hondo, aléjate unos segundos y regresa cuando estés en eje. Separa la conducta de la identidad: Corrige el acto incorrecto sin atacar la dignidad del niño. En lugar de decir «¡eres un malcriado!», enfócate en «lo que hiciste no está bien y debemos resolverlo de esta manera».

Corrige el acto incorrecto sin atacar la dignidad del niño. En lugar de decir «¡eres un malcriado!», enfócate en «lo que hiciste no está bien y debemos resolverlo de esta manera». Establece límites firmes sin recurrir al miedo: Respetar a un hijo no significa dejarlo hacer lo que quiera. Los niños necesitan límites claros para sentirse seguros; la diferencia radica en ponerlos desde la firmeza amorosa, explicando las consecuencias lógicas de sus actos en lugar de usar la amenaza.

Respetar a un hijo no significa dejarlo hacer lo que quiera. Los niños necesitan límites claros para sentirse seguros; la diferencia radica en ponerlos desde la firmeza amorosa, explicando las consecuencias lógicas de sus actos en lugar de usar la amenaza. Valida lo que sienten, aunque pongas límites a su conducta: Es válido que un niño esté enojado o frustrado («entiendo que estés molesto porque nos vamos»), pero la regla se mantiene («pero es hora de irnos a casa»).

Es válido que un niño esté enojado o frustrado («entiendo que estés molesto porque nos vamos»), pero la regla se mantiene («pero es hora de irnos a casa»). Perdónate cuando falles: Habrá días de cansancio extremo donde el grito le gane a la paciencia. No te castigues severamente; acércate a tu hijo, reconóceselo y dile: «Perdón, papá/mamá se equivocó y alzó la voz, vamos a hablarlo de nuevo». Ese es, quizás, el mejor ejemplo de respeto y humanidad que puedes darle.

Romper los viejos ciclos de violencia no es una tarea sencilla, pero sí el acto de amor más valiente y revolucionario que podemos regalarle a las nuevas generaciones.

En este Día Internacional de la Crianza Respetuosa, la invitación es a dejar atrás los métodos del miedo y construir un hogar donde la empatía, el diálogo y el respeto sean los cimientos del futuro. Educar con el ejemplo es la única herencia que transforma el mañana.