Día de la Crianza Respetuosa: Empatía y límites

Cada 2 de septiembre se conmemora el Día de la Crianza Respetuosa. Descubre qué es, sus retos y cómo aplicarla sin morir en el intento.
Cada 2 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Crianza Respetuosa, una fecha orientada a promover un modelo de crianza basado en el respeto mutuo, la empatía, la validación de las emociones infantiles y el destierro absoluto de la violencia física o verbal como método disciplinario.
Lejos de ser sinónimo de permisividad o de «dejar hacer de todo», la crianza respetuosa propone educar desde el liderazgo positivo, entendiendo que los niños y niñas merecen el mismo respeto que exigimos los adultos, pero guiados por normas claras, consistentes y firmes.
¿Por qué se conmemora este día?
La instauración de esta fecha busca visibilizar una transformación cultural urgente a nivel global. Durante décadas, la educación infantil estuvo cimentada en el miedo, la humillación pública, los gritos y el castigo físico bajo la falsa creencia de que «la letra con sangre entra». Conmemorar este día sirve para recordar que la ciencia y la psicología moderna han demostrado que el buen trato no solo previene traumas psicológicos profundos, sino que fomenta adultos más seguros, emocionalmente inteligentes y resilientes.
La realidad de la crianza en la República Dominicana: Entre la tradición y el cambio
En la República Dominicana, hablar de crianza suele chocar con arraigadas tradiciones culturales donde el «corate», la chancleta, los gritos o los castigos corporales normalizados han sido considerados durante generaciones como métodos «efectivos» de corrección. Frases como «a mí me dieron y salí derecho» o «un boche a tiempo salva a cualquiera» forman parte del imaginario popular cotidiano.
Sin embargo, en los últimos años se vive una transición generacional importante. Padres y madres dominicanos se enfrentan al reto diario de romper ciclos de violencia heredados, navegando entre la presión social del entorno que a veces juzga la paciencia como «debilidad» y el deseo genuino de criar hijos desde el afecto y el diálogo.
¿Cómo ejercer la crianza respetuosa sin fallar en el intento?
Cambiar la forma en que educamos no es un camino lineal; requiere paciencia, autocrítica y, sobre todo, entender que nadie nace sabiendo ser padre o madre perfecto. Para practicarla sin frustrarse en el proceso, ten en cuenta estas claves:
- Regula tus propias emociones primero: Un niño en rabieta o desborde emocional necesita un adulto calmado, no otro adulto gritando. Si sientes que vas a perder el control, respira hondo, aléjate unos segundos y regresa cuando estés en eje.
- Separa la conducta de la identidad: Corrige el acto incorrecto sin atacar la dignidad del niño. En lugar de decir «¡eres un malcriado!», enfócate en «lo que hiciste no está bien y debemos resolverlo de esta manera».
- Establece límites firmes sin recurrir al miedo: Respetar a un hijo no significa dejarlo hacer lo que quiera. Los niños necesitan límites claros para sentirse seguros; la diferencia radica en ponerlos desde la firmeza amorosa, explicando las consecuencias lógicas de sus actos en lugar de usar la amenaza.
- Valida lo que sienten, aunque pongas límites a su conducta: Es válido que un niño esté enojado o frustrado («entiendo que estés molesto porque nos vamos»), pero la regla se mantiene («pero es hora de irnos a casa»).
- Perdónate cuando falles: Habrá días de cansancio extremo donde el grito le gane a la paciencia. No te castigues severamente; acércate a tu hijo, reconóceselo y dile: «Perdón, papá/mamá se equivocó y alzó la voz, vamos a hablarlo de nuevo». Ese es, quizás, el mejor ejemplo de respeto y humanidad que puedes darle.
Romper los viejos ciclos de violencia no es una tarea sencilla, pero sí el acto de amor más valiente y revolucionario que podemos regalarle a las nuevas generaciones.
En este Día Internacional de la Crianza Respetuosa, la invitación es a dejar atrás los métodos del miedo y construir un hogar donde la empatía, el diálogo y el respeto sean los cimientos del futuro. Educar con el ejemplo es la única herencia que transforma el mañana.