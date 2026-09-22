Programa Especial en «El Mes de Prevención del Suicidio»

El programa Con Jatnna está dedicado a la prevención del suicidio con motivo de su mes conmemorativo en septiembre

Este vídeo del programa Con Jatnna está dedicado a la prevención del suicidio con motivo de su mes conmemorativo en septiembre. La presentadora, Jatnna Tavárez, reúne a un panel de especialistas para abordar esta realidad, buscando desmitificar prejuicios y brindar herramientas de apoyo emocional.

Se enfatiza la responsabilidad de los medios de comunicación para informar y dotar de herramientas vitales ante una problemática que afecta a la salud mental.

Se introducen expertos en el área, incluyendo a la psicóloga clínica Margaret Medina (experta en prevención), el doctor en psicología Luis Vergés (terapia familiar), la psicóloga especialista en duelo Iliana Flores y el psiquiatra Edison Rodríguez.

Se menciona que las cifras en República Dominicana son comparables con otras regiones de América Latina, subrayando la importancia de manejar la información sin caer en el alarmismo, ya que la contención de la angustia es parte fundamental de la prevención.

El Dr. Luis Vergés destaca que sociedades que promueven el individualismo extremo y la competencia rapaz suelen ser más propensas, ya que las personas pierden sus redes de apoyo.