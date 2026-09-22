Día Mundial de la Narcolepsia: Qué es y cómo se vive con ella

Conoce qué es la narcolepsia en su Día Mundial (22 de septiembre), cómo afecta la vida diaria de quienes la padecen y qué hacer para brindarles apoyo

Cada 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Narcolepsia, una fecha internacional destinada a visibilizar y crear conciencia sobre este trastorno neurológico crónico del sueño.

A menudo malinterpretada, estigmatizada o confundida con simple pereza, la narcolepsia afecta profundamente la capacidad del cerebro para regular los ciclos de sueño y vigilia, alterando por completo la cotidianidad de quienes la padecen.

La efeméride busca educar a la sociedad sobre la realidad de este padecimiento invisible, promoviendo un diagnóstico temprano, la empatía y un mejor acceso a tratamientos médicos adecuados.

Claves fundamentales sobre la narcolepsia

Claves fundamentales sobre la narcolepsia

¿Qué es la narcolepsia?: Es un trastorno neurológico caracterizado por una somnolencia diurna extrema e incontrolable, episodios repentinos de sueño profundo y, en muchos casos, cataplejía (una pérdida súbita del tono muscular desencadenada por emociones fuertes como la risa o la sorpresa).

Es un trastorno neurológico caracterizado por una somnolencia diurna extrema e incontrolable, episodios repentinos de sueño profundo y, en muchos casos, (una pérdida súbita del tono muscular desencadenada por emociones fuertes como la risa o la sorpresa). ¿Cómo se vive con ella?: Quienes la padecen enfrentan el reto constante de lidiar con ataques de sueño imprevistos, fatiga crónica, interrupciones severas del descanso nocturno y la incomprensión de un entorno social que suele minimizar su condición.

Quienes la padecen enfrentan el reto constante de lidiar con ataques de sueño imprevistos, fatiga crónica, interrupciones severas del descanso nocturno y la incomprensión de un entorno social que suele minimizar su condición. ¿Cómo ayudar a quien la tiene?: Se puede brindar apoyo informándose sobre el trastorno, ofreciendo un espacio seguro si la persona sufre un episodio de debilidad muscular, evitando juicios sobre su nivel de energía y facilitando adaptaciones laborales o académicas que reduzcan el estrés.

Se puede brindar apoyo informándose sobre el trastorno, ofreciendo un espacio seguro si la persona sufre un episodio de debilidad muscular, evitando juicios sobre su nivel de energía y facilitando adaptaciones laborales o académicas que reduzcan el estrés. ¿Quiénes están llamados a actuar?: Especialistas de la salud, familiares, amigos y la sociedad en general, cuya comprensión y apoyo son vitales para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

«La narcolepsia no define la capacidad ni el valor de una persona; lo que realmente limita a quienes la sufren es la falta de empatía y desinformación de su entorno,» señalan asociaciones de apoyo a pacientes neurológicos.

En este 22 de septiembre, la jornada recuerda que la salud mental y neurológica requiere de una mirada compasiva, derribando mitos para que vivir con narcolepsia sea un camino acompañado por la solidaridad y el respeto.