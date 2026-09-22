Día Mundial de la Narcolepsia: Qué es y cómo se vive con ella

Conoce qué es la narcolepsia en su Día Mundial (22 de septiembre), cómo afecta la vida diaria de quienes la padecen y qué hacer para brindarles apoyo
Cada 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Narcolepsia, una fecha internacional destinada a visibilizar y crear conciencia sobre este trastorno neurológico crónico del sueño.
A menudo malinterpretada, estigmatizada o confundida con simple pereza, la narcolepsia afecta profundamente la capacidad del cerebro para regular los ciclos de sueño y vigilia, alterando por completo la cotidianidad de quienes la padecen.
La efeméride busca educar a la sociedad sobre la realidad de este padecimiento invisible, promoviendo un diagnóstico temprano, la empatía y un mejor acceso a tratamientos médicos adecuados.
Claves fundamentales sobre la narcolepsia
- ¿Qué es la narcolepsia?: Es un trastorno neurológico caracterizado por una somnolencia diurna extrema e incontrolable, episodios repentinos de sueño profundo y, en muchos casos, cataplejía (una pérdida súbita del tono muscular desencadenada por emociones fuertes como la risa o la sorpresa).
- ¿Cómo se vive con ella?: Quienes la padecen enfrentan el reto constante de lidiar con ataques de sueño imprevistos, fatiga crónica, interrupciones severas del descanso nocturno y la incomprensión de un entorno social que suele minimizar su condición.
- ¿Cómo ayudar a quien la tiene?: Se puede brindar apoyo informándose sobre el trastorno, ofreciendo un espacio seguro si la persona sufre un episodio de debilidad muscular, evitando juicios sobre su nivel de energía y facilitando adaptaciones laborales o académicas que reduzcan el estrés.
- ¿Quiénes están llamados a actuar?: Especialistas de la salud, familiares, amigos y la sociedad en general, cuya comprensión y apoyo son vitales para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
«La narcolepsia no define la capacidad ni el valor de una persona; lo que realmente limita a quienes la sufren es la falta de empatía y desinformación de su entorno,» señalan asociaciones de apoyo a pacientes neurológicos.
En este 22 de septiembre, la jornada recuerda que la salud mental y neurológica requiere de una mirada compasiva, derribando mitos para que vivir con narcolepsia sea un camino acompañado por la solidaridad y el respeto.