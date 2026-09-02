Pujols, Yadier Molina, Edwin Encarnación y Magglio, electos al Salón de la Fama del Béisbol Latino

El director ejecutivo del Salón de la Fama del Béisbol Latino, Robinson Paredes, dio la bienvenida a los nuevos miembros después de comunicarse con cada uno de ellos para confirmar oficialmente los resultados.

Por Noticias SIN

El Salón de la Fama del Béisbol Latino anuncia oficialmente la elección de los dominicanos Albert Pujols y Edwin Encarnación, el puertorriqueño Yadier Molina y el venezolano Magglio Ordóñez como nuevos miembros de la institución, seleccionados por el Círculo de Cronistas del Salón de la Fama del Béisbol Latino dentro de la categoría de Jugadores Contemporáneos de la XIII Clase de Exaltación.

Tras concluir el período de votación, los miembros acreditados del Círculo de Cronistas evaluaron las trayectorias, los méritos deportivos, el impacto histórico y el legado de las figuras incluidas en la boleta oficial. Pujols, Molina, Ordóñez y Encarnación recibieron las cuatro mayores votaciones y serán exaltados en diciembre de 2026 en la ciudad de Caguas, Puerto Rico.

El director ejecutivo del Salón de la Fama del Béisbol Latino, Robinson Paredes, dio la bienvenida a los nuevos miembros después de comunicarse con cada uno de ellos para confirmar oficialmente los resultados.

Es un verdadero honor ver cómo nuestro Círculo de Cronistas ha seleccionado, mediante un proceso justo y equilibrado, a una clase que representa la máxima excelencia del béisbol latino en los escenarios más exigentes del juego. Los cuatro nuevos miembros no solo fueron grandes jugadores; también son ejemplos de superación, liderazgo y ciudadanía. Cada uno ha utilizado su trayectoria para aportar a sus comunidades desde distintos ámbitos. Nos sentimos profundamente orgullosos de recibirlos en el Salón de la Fama del Béisbol Latino”, expresó Paredes.