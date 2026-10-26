Toros del Este atraviesan racha de 4 derrotas seguidas

Los Toros del Este caen en una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas

Los Toros del Este atraviesan su primer momento complicado de la temporada 2026-2027 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM), luego de encadenar cuatro derrotas consecutivas que los colocan con marca de 3-5 y en el quinto puesto de la tabla de posiciones.

El conjunto romanense ha sufrido reveses ante los Tigres del Licey, los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido, en una seguidilla en la que ha mostrado dificultades para producir carreras en algunos encuentros y contener la ofensiva rival en otros.

La derrota más reciente fue especialmente dolorosa: los Leones del Escogido se impusieron el domingo 15-11 en el estadio Francisco A. Micheli, en un partido en el que los Toros permitieron 15 carreras después de haber perdido 2-0 el sábado frente al mismo equipo. Toros del Este

Números de la racha negativa

En esos cuatro encuentros, los Toros anotaron 17 carreras y permitieron 27, para un diferencial negativo de 10. Su promedio ofensivo fue de 4.25 carreras por partido, aunque dos de sus cuatro derrotas llegaron sin poder anotar.

La derrota por 7-6 ante los Gigantes fue la más cerrada de la racha, mientras que el revés del domingo frente al Escogido fue el de mayor producción ofensiva de los romanenses, pero también el de más carreras permitidas.

El comportamiento del pitcheo ha sido desigual durante esta seguidilla. Contra el Licey, los Toros permitieron tres carreras; frente a los Gigantes, siete; ante el Escogido el sábado, dos; y el domingo, 15. La última derrota elevó considerablemente el total de carreras recibidas en la racha.

El contraste entre los dos partidos contra los Leones también resulta significativo: el sábado los Toros cayeron 2-0 y el domingo anotaron 11 carreras, pero no pudieron evitar la derrota en un encuentro de 26 carreras combinadas.

Posición de los Toros en LIDOM

Con marca de 3-5, los Toros ocupan el quinto puesto de la clasificación, con porcentaje de victorias de .375 y a 2.5 juegos del primer lugar, según la tabla publicada tras la jornada del domingo. En sus ocho primeros compromisos han anotado 35 carreras y permitido 49, para un diferencial de -14.