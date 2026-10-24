Estrellas Orientales vencen 8-3 al Licey y frenan su racha de tres victorias consecutivas

Estrellas Orientales vencen 8-3 al Licey, rompiendo su racha de victorias. Destacó Raimel Tapia con tres hits y dos impulsadas en el Tetelo Vargas.

Por Noticias SIN

SAN PEDRO DE MACORÍS. – Con una ofensiva encabezada por Raimel Tapia, quien conectó tres imparables y remolcó dos carreras, las Estrellas Orientales derrotaron 8-3 a los Tigres del Licey la noche del viernes en el Estadio Tetelo Vargas, poniendo fin a una racha de tres triunfos consecutivos del conjunto azul en el torneo de béisbol otoño-invernal 2026-2027.

Los orientales tomaron el control del encuentro desde la primera entrada, cuando fabricaron un rally de cinco carreras que marcó el rumbo del partido y les permitió conquistar su tercera victoria de la temporada, mejorando su récord a 3-2.

Tapia fue seleccionado como el «Jugador Estrella de las Estrellas», tras conectar tres imparables, incluido un doble productor de dos vueltas. También sobresalieron César Prieto, con un triple remolcador de dos carreras, y Leo Bernal, quien impulsó otras dos.

Estrellas castigaron temprano al pitcheo azul

Los Tigres fueron los primeros en anotar, luego de que Gustavo Núñez aprovechara un rodado de Ramón Hernández al campocorto para cruzar el plato en la primera entrada.

Sin embargo, la respuesta de las Estrellas fue inmediata. En el cierre de ese episodio, Josh Lester conectó un sencillo que igualó el marcador, mientras que Marco Luciano produjo la carrera de la ventaja con otro imparable.

Posteriormente, Leo Bernal elevó de sacrificio al jardín izquierdo para remolcar a Raimel Tapia y César Prieto completó el ataque con un triple al prado derecho que impulsó dos anotaciones, colocando la pizarra 5-1.

Los verdes ampliaron su ventaja en el tercer episodio con un sencillo productor de Bernal, antes de que el Licey reaccionara en el cuarto con dos carreras, una impulsada por un doble de Ángel Ortiz y otra producto de un error defensivo de Prieto tras un batazo de José Barrero.

Con el marcador 6-3, las Estrellas volvieron a castigar al pitcheo azul en la sexta entrada, cuando Raimel Tapia disparó un sencillo remolcador de dos carreras, estableciendo el definitivo 8-3.

Pitcheo oriental aseguró la victoria

El relevista Hancel Rincón (1-0) se acreditó el triunfo, mientras que Adonis Medina (1-1) cargó con la derrota tras permitir seis carreras y nueve imparables en cuatro episodios.

Por las Estrellas, Oscar de la Cruz abrió el encuentro y trabajó cuatro entradas, en las que permitió cinco hits y tres carreras, otorgó un boleto y ponchó a tres bateadores.

El cuerpo de relevistas estuvo integrado por Hancel Rincón, Jhan Maríñez, Eddy Yean, Luis García y Patrick Weigel, quienes se encargaron de completar el compromiso sin permitir más anotaciones.

Por su parte, Medina fue sustituido por Jordi Martínez, Oliver Ortega, Andrew Pérez, Javy Guerra y José E. Hernández.

La ofensiva de las Estrellas volvió a mostrar consistencia al conectar 12 imparables, alcanzando por tercera ocasión en los primeros cinco partidos de la campaña una cifra de al menos 11 hits.

En ese período, el conjunto dirigido por Héctor Borg acumula 58 imparables, reflejo de su producción ofensiva en el inicio del campeonato, dedicado a la memoria del empresario Héctor José Rizek Llabaly.

Las Estrellas Orientales continuarán su calendario este sábado en el Estadio Tetelo Vargas, donde recibirán a los Gigantes del Cibao a partir de las 7:30 de la noche, con Jaime Barría señalado como abridor del conjunto verde.