El Ministerio de Turismo anunció la tercera edición de Ritmo de la Costa, que llevará conciertos gratuitos a seis destinos dominicanos del 28 de nov al 26 de dic.

El Ministerio de Turismo (Mitur) anunció oficialmente el regreso de su exitoso programa Ritmo de la Costa, una plataforma cultural diseñada para promover la música, la identidad nacional y el turismo interno en diversas provincias de la República Dominicana. Esta tercera edición se desarrollará desde el sábado 28 de noviembre hasta el sábado 26 de diciembre de 2026.

La iniciativa tiene como propósito fundamental enaltecer géneros musicales declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, como el merengue y la bachata, junto a otras expresiones tradicionales y urbanas que fortalecen el atractivo turístico del país y dinamizan las economías locales.

Destinos, fechas y programación oficial

Con activaciones consecutivas los viernes, sábados y domingos, el programa pondrá en valor malecones, parques y bulevares públicos para el esparcimiento familiar:

Apertura en noviembre: La agenda inicia el fin de semana del sábado 28 y domingo 29 de noviembre , teniendo como escenarios el Bulevar de la Salud en Haina y el Malecón de Caleta en La Romana .

La agenda inicia el fin de semana del , teniendo como escenarios el y el . Jornada de diciembre: Las presentaciones continúan desde el viernes 4 hasta el sábado 26 de diciembre , extendiéndose hacia los malecones de San Pedro de Macorís, Samaná y Haina , el Parque Central de Cabrera , Santo Domingo Este y una segunda parada en Caleta, La Romana .

Las presentaciones continúan desde el , extendiéndose hacia los malecones de , el , y una segunda parada en . Impacto comunitario: Además de ofrecer entretenimiento gratuito de primer nivel, cada parada busca impulsar el comercio local, la gastronomía y la ocupación hotelera en las comunidades anfitrionas durante la temporada navideña.

Cartelera artística de primer nivel

La tercera entrega de Ritmo de la Costa reunirá sobre tarima a destacadas figuras de la música tropical y contemporánea dominicana:

Merengue y bachata: Krisspy, Ala Jaza, Allendy, Joe Veras, Luis Miguel del Amargue, Jandy Ventura y Las Chicas del Can (El Reencuentro).

Krisspy, Ala Jaza, Allendy, Joe Veras, Luis Miguel del Amargue, Jandy Ventura y Las Chicas del Can (El Reencuentro). Salsa y música urbana: Sexappeal, Omega, Chimbala, Sujeto Oro 24, Shadow Blow y Vakeró, entre otros exponentes invitados.

«Con Ritmo de la Costa, el Ministerio de Turismo reafirma su compromiso de posicionar la riqueza cultural y musical del país como un eje clave del desarrollo turístico, brindando a visitantes nacionales e internacionales vivencias memorables en torno a nuestras tradiciones,» destacó la institución.

De este modo, la propuesta consolida la integración entre cultura y turismo en el cierre de 2026, invitando a las familias dominicanas y turistas a disfrutar de la esencia artística que distingue a la República Dominicana en el Caribe.