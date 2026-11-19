El presentador Alfondo Rodríguez, y su equipo salen en defensa de la artista Techy Fatule ante las críticas recibidas tras ganar un premio Grammy
En este segmento del programa Bemberé, el presentador y su equipo salen en defensa de la artista Techy Fatule ante las críticas recibidas tras ganar un premio Grammy.
- Respaldo a su trayectoria: Destacan que Techy Fatule ha trabajado arduamente en su carrera musical, manteniendo siempre un enfoque profesional, sin escándalos y apoyada por su equipo y familia.
- Crítica a la envidia: Los panelistas instan a los «amargados» que critican el logro a que, en lugar de quejarse, trabajen para alcanzar sus propios sueños y metas.
- Defensa de su autenticidad: Resaltan cómo ella buscó y definió su propio estilo musical durante años, lo cual culminó merecidamente en el reconocimiento internacional obtenido.