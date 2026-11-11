Agustín Ramírez conecta jonrón decisivo y Gigantes vencen 5-4 al Licey

Agustín Ramírez conecta jonrón en la undécima entrada, llevando a los Gigantes del Cibao a vencer 5-4 al Licey en el béisbol invernal dominicano.

Por: Noticias SIN

Santo Domingo, RD. – Un cuadrangular de dos carreras de Agustín Ramírez en la undécima entrada permitió a los Gigantes del Cibao derrotar 5-4 a los Tigres del Licey, la noche de este martes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en la continuación del campeonato de béisbol invernal dominicano 2026-2027.

Ramírez conectó el batazo decisivo frente al relevista Oliver Ortega, enviando una recta de cuatro costuras a 405 pies por el jardín derecho-central, con Hendry Méndez en circulación, para romper el empate y encaminar a los Gigantes hacia su décima victoria de la temporada.

El receptor terminó el encuentro de 4-2, con un jonrón, un doble, dos carreras impulsadas y una anotada. Su cuadrangular fue el segundo de la campaña, en la que registra promedio de .259, con 14 imparables, ocho remolcadas y ocho anotadas en 16 partidos.

Con este resultado, los Gigantes mejoraron su marca a 10 victorias y 10 derrotas, tomaron ventaja de 3-2 en la serie particular frente a los Tigres y pusieron fin a una racha de tres triunfos consecutivos del conjunto azul.

A pesar de la derrota, el Licey mantiene el dominio histórico en los enfrentamientos entre ambas franquicias, con 182 victorias y 126 derrotas.

Actuación de los lanzadores

El abridor de los Gigantes, Antonio Santos, trabajó cinco entradas, en las que permitió cuatro imparables y una carrera limpia, además de registrar cinco ponches. Su única anotación permitida llegó mediante un cuadrangular de Mel Rojas.

Brent Honeywell (1-0) se acreditó la victoria, pese a permitir dos carreras sucias en la décima entrada, mientras que Enmanuel Mejía consiguió el salvamento tras lanzar el undécimo episodio, en el que concedió una base por bolas.

Por los Tigres, Mike Clevinger lanzó tres entradas, permitió dos imparables y una carrera limpia, otorgó un boleto y ponchó a dos bateadores.

La derrota fue para Oliver Ortega (0-1), quien permitió el cuadrangular decisivo de Ramírez en el undécimo capítulo.

Principales actuaciones ofensivas

Por los Gigantes del Cibao, Nomar Mazara bateó de 4-2, con un cuadrangular, una carrera anotada y una impulsada, mientras que Roldy Brito terminó de 4-1, con un doble y dos anotadas.

También aportaron Marcell Ozuna y Deyvison de los Santos, ambos con un imparable en cinco turnos.

Por los Tigres del Licey, Gustavo Núñez conectó dos imparables en cinco oportunidades, mientras que Mel Rojas terminó de 4-1, con un jonrón, una anotada y una carrera impulsada.

Asimismo, Cristian Adames bateó de 3-1, con una carrera anotada, y Bryan Lavastida finalizó de 4-1, con una remolcada.

Así marcha la tabla de posiciones de LIDOM

Tras la jornada del martes, los Leones del Escogido se mantienen en el primer lugar del campeonato, con marca de 14-6 y porcentaje de .700, seguidos por los Tigres del Licey, que registran 13-7, a un juego de distancia.

Los Gigantes del Cibao ocupan la tercera posición con récord de 10-10, mientras que las Estrellas Orientales se ubican en el cuarto puesto con 8-11.

Los Toros del Este, con 7-12, y las Águilas Cibaeñas, con 6-12, completan la clasificación.

La jornada de este miércoles 11 de noviembre contará con tres enfrentamientos en el campeonato invernal.

Los Toros del Este visitarán a los Leones del Escogido a las 7:15 de la noche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

A las 7:30 de la noche, los Gigantes del Cibao enfrentarán a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas, mientras que los Tigres del Licey visitarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, en Santiago.

El próximo enfrentamiento entre Gigantes y Licey está programado para el sábado 14 de noviembre, en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

La temporada 2026-2027 de LIDOM está dedicada a la memoria de Héctor José Rizek Llabaly y se disputa por la Copa Banreservas.