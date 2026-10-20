Gigantes del Cibao anuncian su rotación abridora en LIDOM

Conoce la rotación de lanzadores abridores anunciada por los Gigantes del Cibao para afrontar sus próximos tres partidos en la pelota invernal dominicana.

El lanzador derecho importado Jackson Goddard tendrá la responsabilidad de abrir el partido del martes 20 de octubre, cuando los Gigantes reciban a los Tigres del Licey en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Para el miércoles 21 de octubre, el dirigente Miguel Cairo designó al derecho Cristopher Molina, quien enfrentará a los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo.

Wily Peralta regresará al montículo el jueves

El experimentado lanzador derecho Wily Peralta será el encargado de abrir el encuentro del jueves 22 de octubre, cuando los Gigantes del Cibao reciban a los Toros del Este en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Con esta rotación, los Gigantes buscarán mantener la consistencia de su pitcheo abridor durante los próximos compromisos de la serie regular, combinando la experiencia de Peralta y Molina con el aporte del importado Goddard.

Con información de Noticias SIN