Turismo inaugura obras en el entorno de Basílica de Higüey

El Ministerio de Turismo inaugura la reconstrucción de aceras y el entorno de la Basílica de Higüey con una inversión superior a los 25 millones de pesos.

El Ministerio de Turismo (MITUR) continúa fortaleciendo la infraestructura y el atractivo patrimonial de los principales polos del país. En un acto que destaca por su alto impacto social, religioso y turístico, la institución dejó oficialmente inaugurada la reconstrucción de las aceras y el remozamiento del entorno urbano de la emblemática Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

La intervención, concebida para elevar la calidad de vida de los residentes y mejorar la experiencia de los miles de feligreses y visitantes que acuden diariamente a este templo mariano, contó con una inversión superior a los 25 millones de pesos.

Detalles de la obra e impacto en la comunidad

El proyecto de adecuación urbana se enfocó en garantizar un tránsito peatonal seguro, accesible e incluyente en una de las zonas de mayor flujo de la región Este:

Infraestructura peatonal: Se realizó la reconstrucción integral de aceras y contenes, incorporando criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida y adultos mayores.

Se realizó la reconstrucción integral de aceras y contenes, incorporando criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida y adultos mayores. Embellecimiento y ordenamiento: La obra incluyó trabajos de paisajismo, mejora de la iluminación y delimitación de espacios públicos, devolviendo el esplendor al perímetro del principal santuario religioso de la República Dominicana.

La obra incluyó trabajos de paisajismo, mejora de la iluminación y delimitación de espacios públicos, devolviendo el esplendor al perímetro del principal santuario religioso de la República Dominicana. Potenciación del turismo religioso: La renovación del entorno posiciona a Higüey como un destino cada vez más preparado para recibir las peregrinaciones masivas y el turismo cultural local e internacional.

«Invertir en el entorno de la Basílica de Higüey es honrar la fe, la cultura y la identidad de nuestro pueblo, al tiempo que creamos espacios dignos y seguros para todos los que nos visitan,» expresaron las autoridades durante el corte de cinta.

Con esta obra de remozamiento urbano, el Gobierno nacional reafirma su compromiso de seguir dinamizando la economía local de La Altagracia, articulando la fe, la infraestructura moderna y el desarrollo turístico sostenible.