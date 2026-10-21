Toros sacan los bates para remontar ante las Águilas

Los Toros del Este vencieron 7-4 a las Águilas Cibaeñas con jonrones de Valdez, Rosario y Castro, manteniéndose líderes en el torneo 2026-27.

La Romana.- Enmanuel Valdez, Eguy Rosario y Allan Castro conectaron cuadrangulares; el bullpen estuvo otra vez formidable, para encabezar el triunfo de los Toros del Este 7 carreras por 4 sobre las Águilas Cibaeñas en la cuarta fecha del torneo, y segundo juego celebrado en El Corral, de esta temporada 2026-27.

Valdez, con su jonrón solitario y dos dobletes, lideró la ofensiva naranja de 11 imparables, donde ocho de esos 11 indiscutibles fueron extrabases.

Ahora los Toros han ganado ambos compromisos ante los amarillos; el triunfo mantiene a la tropa taurina en el primer lugar, ahora con marca de 3-1, igualados con los Tigres, mientras envía al sótano a las Águilas con récord inverso de 1-3, empatados con los Leones.

La victoria fue para el zurdo romanense Héctor Yan (1-0, 0.00) tras un relevo impecable de 1.1 entradas en blanco de dos ponches; Joe Corbett logró el salvamento (2.º), y la derrota fue para el relevista zurdo amarillo Carlos Peña (0-1, 10.80), luego de permitir cuatro vueltas, incluyendo dos cuadrangulares.

Fue otra noche magistral para el relevo taurino, que en 6.1 entradas, solo permitieron una carrera, cuatro hits, dos bases y propinaron 11 ponches.

LAS CARRERAS

Las Águilas abrieron el marcador con dos vueltas (2-0) en la primera entrada, luego de passed ball permitiendo que anotara Victor Scott, seguido de fly de sacrificio de Raynel Delgado, mientras en el segundo episodio agregaron una más luego de un triple de Adalberto Mondesi y fue remolcado por otro fly de sacrificio, este de Steward Berroa para ampliar ventaja 3-0.

Mientras en el segundo episodio agregaron una más luego de un triple de Adalberto Mondesi y fue remolcado por otro fly de sacrificio, este de Steward Berroa, para ampliar ventaja 3-0.

Los Toros descontaron de inmediato, con jonrón de línea de Enmanuel Valdez para acercar la pizarra 3-1, y al inning siguiente llegó el rally grande de cuatro vueltas.

En el tercer episodio, el rally de cuatro carreras fue iniciado por cuadrangular con uno a bordo de Eguy Rosario para empatar las acciones 3-3. Un bateador después, Allan Castro pegó soberbio cuadrangular solitario entre left-center field para tomar ventaja por la mínima 4-3, y luego Enmanuel Valdez y Yairo Muñoz conectaron doble seguidos para fabricar la quinta vuelta taurina y colocar el encuentro 5-3.

Un bateador después, Allan Castro pegó soberbio cuadrangular solitario entre left-center field para tomar ventaja por la mínima 4-3, y luego Enmanuel Valdez y Yairo Muñoz conectaron dobles seguidos para fabricar la quinta vuelta taurina y colocar el encuentro 5-3.

Más tarde, en la séptima entrada, los Toros sumaron dos más con hits consecutivos de Yairo Muñoz y Pedro Severino, ambos remolcando una carrera, respectivamente, para ampliar la ventaja 7-3.

Las Águilas amenazaron fuertemente en el octavo, llegando a llenar las bases sin out ante Joe Record, quien se autorrelevó y solo permitió una rayita, para apagar la amenaza amarilla y dejar la pizarra 7-4.

Por los Toros, Enmanuel Valdez 3-3, jonrón, y dos dobles, una empujada, dos anotadas; Allan Castro de 3-1 con cuadrangular, una remolcada, una anotada; Yairo Muñoz de 4-3, dos dobles, dos producidas.

Eguy Rosario de 5-1, con jonrón, dos impulsadas una anotada; Pedro Severino de 4-1 con una producida y Gilberto Celestino de 4-2 con una anotada y una base robada.

Por las Águilas, Rayner Delgado, de 3-2 con una impulsada; Adalberto Mondesí, de 4-1 con triple, anotó una, mientras Steward Berroa y Alberto Rodríguez empujaron una cada uno.

Este miércoles los Toros continuarán en casa para recibir a los Tigres del Licey a partir de las 7:30 p. m.; Bryce Conley contra Luis Gil será el duelo de pitcheo.