RD Fashion Week «La Moda en su Máxima Expresión»

Melkis Díaz comparte los desafíos y la logística detrás de esta plataforma

Este video presenta una entrevista en el programa Con Jatnna, donde la anfitriona Jatnna Tavárez conversa con Melkis Díaz, organizadora de RD Fashion Week, y el icónico diseñador dominicano Leonel Lirio.

Melkis Díaz comparte los desafíos y la logística detrás de esta plataforma, que en su 17ª edición contó con unos 36 desfiles y se enfocó en resaltar el talento local y la inclusión.

Homenaje a Leonel Lirio: El evento celebró los 40 años de trayectoria de Leonel Lirio. Se destaca la emotiva colección «Lirio en Negro» y la participación de diversas personalidades que han sido parte de su carrera.

El evento celebró los de Leonel Lirio. Se destaca la emotiva colección «Lirio en Negro» y la participación de diversas personalidades que han sido parte de su carrera. Desafíos de la moda en RD: Ambos invitados reflexionan sobre la falta de una estructura industrial sólida para los diseñadores, la importancia de la inversión económica y cómo el sector ha cambiado con la influencia de los estilistas y redes sociales.

Ambos invitados reflexionan sobre la falta de una estructura industrial sólida para los diseñadores, la importancia de la inversión económica y cómo el sector ha cambiado con la influencia de los estilistas y redes sociales. Moda con propósito: Se destaca el desfile de inclusión realizado en conjunto con la Procuraduría General de la República, donde personas en procesos de rehabilitación y niños con discapacidad tuvieron un espacio relevante en la pasarela.

El segmento concluye con un mensaje de gratitud y optimismo por el futuro de la moda dominicana, reafirmando el compromiso de seguir apoyando a las nuevas generaciones de creativos.