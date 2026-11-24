El Banco Popular y la Alcaldía del Distrito Nacional inauguraron el renovado Parque Núñez de Cáceres tras una inversión de RD$96 millones en 18,000 m².

El renovado Parque Núñez de Cáceres fue formalmente inaugurado gracias a una alianza público-privada entre el Banco Popular Dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional, devolviendo a la capital un espacio recreativo totalmente transformado con una inversión de 96 millones de pesos.

La intervención abarcó la recuperación integral de un área de 18,000 metros cuadrados, diseñada para ofrecer un entorno seguro, moderno y accesible para familias, deportistas y residentes de la zona.

Principales mejoras e infraestructura de drenaje

Durante la entrega de la obra, se destacaron tanto las facilidades recreativas como las soluciones técnicas ejecutadas para garantizar la vida útil del espacio:

Áreas recreativas y seguridad: El remozamiento incorporó nuevas instalaciones deportivas, áreas de juegos infantiles inclusivas, mejoras paisajísticas y ambientales, así como mayor seguridad mediante la instalación de verjas perimetrales.

El remozamiento incorporó nuevas instalaciones deportivas, áreas de juegos infantiles inclusivas, mejoras paisajísticas y ambientales, así como mayor seguridad mediante la instalación de verjas perimetrales. Solución al drenaje pluvial: Debido a que el terreno posee antecedentes históricos de inundaciones por su condición natural de laguna, la intervención incluyó trabajos de drenaje subterráneo considerados fundamentales para evitar acumulaciones de agua y asegurar la durabilidad de la infraestructura.

Llamado al cuidado comunitario

Tras la apertura del espacio, se resaltó el papel clave que desempeñan los moradores de sectores aledaños como El Millón, Los Prados y Las Praderas en la preservación y el buen uso de las instalaciones, con el propósito de garantizar que el parque se mantenga en óptimas condiciones para el disfrute colectivo a largo plazo.