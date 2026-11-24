República Dominicana alcanzó un récord histórico de 10,043,476 visitantes entre enero y octubre de 2026, con un alza de 8.2 % y mayor diversificación.

La industria turística de la República Dominicana alcanzó un nuevo récord histórico al registrar 10,043,476 visitantes durante los primeros diez meses de 2026 (enero-octubre), lo que representa un incremento del 8.2 % en comparación con el mismo período de 2025.

Las cifras fueron destacadas durante un análisis televisivo sobre el desempeño del sector, donde se resaltó tanto la solidez del flujo de viajeros por aire y mar como la consolidación del turismo como política de Estado en el país.

Desglose de llegadas y diversificación de mercados

El balance acumulado hasta octubre de 2026 evidencia un dinamismo sostenido en las dos principales vías de ingreso de viajeros y una menor dependencia de un solo destino emisor:

Vía aérea y cruceros: Del total de 10,043,476 visitantes , 7,760,625 arribaron por vía aérea y 2,282,851 correspondieron a cruceristas.

Del total de , arribaron por vía aérea y correspondieron a cruceristas. Diversificación de países emisores: Se destacó el esfuerzo por ampliar el abanico de mercados internacionales, logrando reducir la dependencia histórica de Estados Unidos, país que actualmente representa el 35 % del total de visitantes.

Continuidad institucional y reconocimiento al sector

Durante el comentario, los presentadores felicitaron al exministro de Turismo Francisco Javier García con motivo de su cumpleaños, reconociendo su papel en la construcción de las bases de la industria turística sostenible que hoy impulsa la economía dominicana.

Asimismo, se subrayó la importancia de mantener el turismo al margen de la politiquería, valorando la prudencia y el consenso institucional que han permitido que el sector opere como un pilar de desarrollo económico continuo y ajeno a las confrontaciones partidistas.