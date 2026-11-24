La designación del aula EP-02-03, con el nombre del presidente del TC, decisión del Consejo de Directores de UNICARIBE, busca que este espacio académico sea un lugar donde se formen profesionales capaces de comprender que el derecho no debe ser un instrumento para preservar privilegios, sino una herramienta para garantizar oportunidades, proteger la dignidad humana y fortalecer el Estado de derecho”, Doctor José Alejandro Aybar M.

Por Rose Mary Santana

La Universidad del Caribe (UNICARIBE) designó con el nombre del magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional (TC), una de sus aulas, en reconocimiento a su trayectoria jurídica, sus aportes al fortalecimiento de la justicia constitucional y su compromiso con la promoción del Estado de derecho.

Durante el acto de reconocimiento, el canciller de UNICARIBE, Dr. José Alejandro Aybar, resaltó la contribución del magistrado Estévez Lavandier al desarrollo del pensamiento jurídico constitucional en el país.

«Queremos que, cuando un estudiante entre a este espacio y lea su nombre, comprenda que el ejercicio del derecho, la defensa de la Constitución y el servicio público deben estar acompañados de valores humanos fundamentales: integridad, humildad, valentía, justicia y la solidaridad», expresó.

Aybar afirmó que al nombrar el aula EP-02-03, ubicada en el edificio de Posgrado, con el nombre del presidente del TC, decisión del Consejo de Directores de UNICARIBE, se busca que «este espacio académico sea un lugar donde se formen profesionales capaces de comprender que el derecho no debe ser un instrumento para preservar privilegios, sino una herramienta para garantizar oportunidades, proteger la dignidad humana y fortalecer el Estado de derecho».

Asimismo, el canciller destacó el gran agradecimiento de esta academia al magistrado Estévez Lavandier por su participación y apoyo en la realización del World Law Congress 2025, encuentro que reunió en UNICARIBE a destacados juristas de distintas naciones para reflexionar sobre los desafíos de la justicia y la democracia.

La distinción contribuye de manera indirecta a la misión educativa y de difusión del Tribunal Constitucional

«Este reconocimiento representa mucho más que un homenaje personal. Representa nuestra gratitud hacia un hombre que, en un momento importante de nuestra historia institucional, nos extendió su mano y nos brindó su respaldo», añadió.

Posteriormente, el magistrado Estévez Lavandier agradeció el reconocimiento y expresó que lo recibe con satisfacción y humildad, al considerar que representa una gran responsabilidad, por convertirse en una referencia permanente para los estudiantes que pasarán por esa aula.

Asimismo, señaló que la distinción contribuye de manera indirecta a la misión educativa y de difusión del Tribunal Constitucional, al entender que la presencia de su nombre en un espacio académico frecuentado por alumnos de diversas disciplinas puede despertar el interés por conocer la labor de la alta corte y su papel en la defensa de la Constitución y el fortalecimiento del Estado de derecho.

«Realmente agradezco este noble gesto de la universidad, porque poner el nombre en un espacio de educación, en un espacio formativo, donde se vienen a debatir ideas, donde los estudiantes vienen a aprender a argumentar, a dialogar, a debatir las ideas que tienen en las diferentes áreas del saber que son planteadas en estas aulas, en esas butacas que ustedes tienen ahí, en esas mesas que ustedes tienen ahí, y que lo hagan mirándome a mí, la verdad que es un orgullo para mí y para mi familia», expresó Estévez Lavandier.

En el acto, se desveló una imagen del presidente del TC que fue colocado en el aula junto a una tarja que explica la designación.

Estuvieron presentes en la actividad el rector de UNICARIBE, Dr. Ricardo Ramírez; la vicepresidenta del Consejo Directivo de la Fundación Educativa del Caribe, Shahily Pimentel; el Dr. Franklin García Fermín y Zoraima Cuello, miembros del Consejo de Directores de la academia; Jorge Luis Polanco, entre otras autoridades y docentes universitarios.

Asimismo, asistieron los magistrados del Tribunal Constitucional Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente; Fidias F. Aristy Payano, Sonia Díaz Inoa y José Alejandro Ayuso, la secretaria Grace Ventura Rondón, así como directores y servidores de esa alta corte.

También acudieron al acto los magistrados Yorlin Vásquez y Rafael Vásquez Goico, jueces de la Suprema Corte de Justicia.