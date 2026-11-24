Sigue en vivo por Color Visión, Canal 9, la final del Miss Universo 2026 este martes 24 de noviembre a las 9:00 p. m. y apoya a Melissa Núñez.

Este martes 24 de noviembre, la atención del público dominicano se centrará en la gran final de la 75.ª edición del Miss Universo, donde la representante de la República Dominicana, Melissa Núñez, competirá por la corona internacional.

La transmisión oficial en el país estará a cargo de Color Visión, Canal 9, a partir de las 9:00 de la noche (hora dominicana), en una jornada en la que la televisora convoca a las familias y seguidores del certamen a respaldar a la candidata nacional.

Detalles de la transmisión y convocatoria al público

De acuerdo con la información difundida por el canal, la cobertura especial para seguir el desenlace del concurso incluye los siguientes puntos:

Fecha y hora: Martes 24 de noviembre de 2026, desde las 9:00 p. m. (hora de República Dominicana).

Martes 24 de noviembre de 2026, desde las (hora de República Dominicana). Señal televisiva: En vivo a través de Color Visión, Canal 9 .

En vivo a través de . Participación dominicana: Respaldo a Melissa Núñez en la noche decisiva del certamen internacional.

Con esta emisión, el canal busca reunir a la audiencia dentro y fuera del territorio dominicano para acompañar la participación de la representante quisqueyana en la gala final.