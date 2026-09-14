Nuria Piera presenta “Las Grietas de la Educación”

Nuria Piera expone la grave situación de vulnerabilidad estructural en numerosos centros educativos del país

En este reportaje de investigación presentado por la periodista Nuria Piera expone la grave situación de vulnerabilidad estructural en numerosos centros educativos de la República Dominicana.

A pesar de haber recibido informes técnicos desde 2023 sobre la necesidad de intervenciones urgentes, muchas escuelas permanecen en estado de abandono, presentando grietas profundas, filtraciones, columnas dañadas y acero expuesto.

Puntos clave de la investigación: