Nuria Piera presenta “Las Grietas de la Educación”

Nuria Piera expone la grave situación de vulnerabilidad estructural en numerosos centros educativos del país
En este reportaje de investigación presentado por la periodista Nuria Piera expone la grave situación de vulnerabilidad estructural en numerosos centros educativos de la República Dominicana.
A pesar de haber recibido informes técnicos desde 2023 sobre la necesidad de intervenciones urgentes, muchas escuelas permanecen en estado de abandono, presentando grietas profundas, filtraciones, columnas dañadas y acero expuesto.
Puntos clave de la investigación:
- Falta de acción: La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) entregó al Ministerio de Educación un listado con 55 planteles (195 edificaciones) que requerían reforzamiento urgente; sin embargo, más del 80% de estas recomendaciones no han sido atendidas tras tres años.
- Contradicciones oficiales: El Ministerio de Educación anunció la intervención de 57 planteles, de los cuales 34 deberían ser demolidos. No obstante, al comparar este listado con el de Onesvie, no hubo coincidencias, y al investigar en campo, se comprobó que varios centros señalados como «intervenidos» o «reubicados» siguen funcionando en condiciones precarias.
- Riesgo para estudiantes: Ingenieros estructuralistas advierten que estas señales (grietas, corrosión) son alertas rojas. Escuelas como Emma Balaguer de Vallejo, Don Pepe Álvarez y Aura Estela Núñez son ejemplos de infraestructuras donde los trabajos están paralizados o nunca iniciaron, poniendo en riesgo la integridad física de los estudiantes ante un eventual sismo.
- Denuncias: La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sostiene que cientos de centros presentan deterioros similares, incluyendo problemas de verjas perimetrales y servicios sanitarios deplorables.