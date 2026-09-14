El turismo en la República Dominicana alcanza un hito histórico al superar los 8.5 millones de visitantes en el periodo de enero a agosto de 2026.

La industria turística de la República Dominicana continúa consolidándose como el principal motor de la economía nacional y un referente indiscutible en la región del Caribe. Durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2026, el país alcanzó un récord histórico al superar la cifra de 8.5 millones de visitantes, sumando la llegada de turistas por vía aérea y los pasajeros de cruceros.

«Esas dos llegadas, nos dan el gran número de visitantes en solo 8 meses, 8,556,415. Otro récords más en la en la historia del turismo dominicano», indicó Collado al presentar las estadísticas ante los principales actores del sector, durante un acto que se llevó a cabo en un hotel de la capital.

Este hito refleja la efectividad de las estrategias de promoción internacional, la diversificación de la oferta hotelera y la confianza sostenida de los mercados emisores en la seguridad y hospitalidad del destino caribeño.

Claves del crecimiento turístico

Impacto de la llegada vía aérea: Los aeropuertos internacionales del país registraron un flujo constante de vacacionistas procedentes de Norteamérica, Europa y Sudamérica, manteniendo altas tasas de ocupación hotelera.

Los aeropuertos internacionales del país registraron un flujo constante de vacacionistas procedentes de Norteamérica, Europa y Sudamérica, manteniendo altas tasas de ocupación hotelera. Auge del turismo de cruceros: Los puertos de Amber Cove, Taino Bay y La Romana jugaron un papel estelar al recibir cientos de cruceros y a miles de excursionistas que dinamizan el comercio local.

Los puertos de Amber Cove, Taino Bay y La Romana jugaron un papel estelar al recibir cientos de cruceros y a miles de excursionistas que dinamizan el comercio local. Sostenibilidad y diversificación: La apuesta por nuevos polos turísticos, el ecoturismo en zonas montañosas y el turismo cultural han permitido atraer a un perfil de viajero más diverso y exigente.

Las cifras récord reafirman el compromiso del sector público y privado por mantener los estándares de calidad que posicionan a la nación como la campeona indiscutible del turismo en el Caribe.