Turismo en RD rompe récord con más de 8.5 millones de visitas

Destinos
1 minutos de lectura

El turismo en la República Dominicana alcanza un hito histórico al superar los 8.5 millones de visitantes en el periodo de enero a agosto de 2026.

La industria turística de la República Dominicana continúa consolidándose como el principal motor de la economía nacional y un referente indiscutible en la región del Caribe. Durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2026, el país alcanzó un récord histórico al superar la cifra de 8.5 millones de visitantes, sumando la llegada de turistas por vía aérea y los pasajeros de cruceros.

«Esas dos llegadas, nos dan el gran número de visitantes en solo 8 meses, 8,556,415. Otro récords más en la en la historia del turismo dominicano», indicó Collado al presentar las estadísticas ante los principales actores del sector, durante un acto que se llevó a cabo en un hotel de la capital.

Este hito refleja la efectividad de las estrategias de promoción internacional, la diversificación de la oferta hotelera y la confianza sostenida de los mercados emisores en la seguridad y hospitalidad del destino caribeño.

Claves del crecimiento turístico

  • Impacto de la llegada vía aérea: Los aeropuertos internacionales del país registraron un flujo constante de vacacionistas procedentes de Norteamérica, Europa y Sudamérica, manteniendo altas tasas de ocupación hotelera.
  • Auge del turismo de cruceros: Los puertos de Amber Cove, Taino Bay y La Romana jugaron un papel estelar al recibir cientos de cruceros y a miles de excursionistas que dinamizan el comercio local.
  • Sostenibilidad y diversificación: La apuesta por nuevos polos turísticos, el ecoturismo en zonas montañosas y el turismo cultural han permitido atraer a un perfil de viajero más diverso y exigente.

Las cifras récord reafirman el compromiso del sector público y privado por mantener los estándares de calidad que posicionan a la nación como la campeona indiscutible del turismo en el Caribe.

El turismo en la República Dominicana alcanza un hito histórico al superar los 8.5 millones de visitantes en el periodo de enero a agosto de 2026.

La industria turística de la República Dominicana continúa consolidándose como el principal motor de la economía nacional y un referente indiscutible en la región del Caribe. Durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2026, el país alcanzó un récord histórico al superar la cifra de 8.5 millones de visitantes, sumando la llegada de turistas por vía aérea y los pasajeros de cruceros.

«Esas dos llegadas, nos dan el gran número de visitantes en solo 8 meses, 8,556,415. Otro récords más en la en la historia del turismo dominicano», indicó Collado al presentar las estadísticas ante los principales actores del sector, durante un acto que se llevó a cabo en un hotel de la capital.

Este hito refleja la efectividad de las estrategias de promoción internacional, la diversificación de la oferta hotelera y la confianza sostenida de los mercados emisores en la seguridad y hospitalidad del destino caribeño.

Claves del crecimiento turístico

  • Impacto de la llegada vía aérea: Los aeropuertos internacionales del país registraron un flujo constante de vacacionistas procedentes de Norteamérica, Europa y Sudamérica, manteniendo altas tasas de ocupación hotelera.
  • Auge del turismo de cruceros: Los puertos de Amber Cove, Taino Bay y La Romana jugaron un papel estelar al recibir cientos de cruceros y a miles de excursionistas que dinamizan el comercio local.
  • Sostenibilidad y diversificación: La apuesta por nuevos polos turísticos, el ecoturismo en zonas montañosas y el turismo cultural han permitido atraer a un perfil de viajero más diverso y exigente.

Las cifras récord reafirman el compromiso del sector público y privado por mantener los estándares de calidad que posicionan a la nación como la campeona indiscutible del turismo en el Caribe.

Noticias del momento

Articulos relacionados