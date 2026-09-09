LIDOM celebra hoy su Draft de Novatos con 99 prospectos

Deportes
Pocos minutos de lectura

Los Tigres del Licey escogerán primero, seguidos por las Estrellas Orientales, Leones del Escogido, Gigantes del Cibao, Toros del Este y Águilas Cibaeñas.

Por Noticias SIN

El futuro de las seis franquicias de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) comenzará a tomar forma este miércoles con la celebración del Draft de Novatos Tano Martino 2026, en el que estarán disponibles 99 prospectos.

La jornada arrancará a las 8:00 de la noche en Sambil Santo Domingo, donde Tigres del LiceyEstrellas OrientalesLeones del EscogidoGigantes del Cibao, Toros del Este y Águilas Cibaeñas buscarán sumar nuevas piezas a sus organizaciones.

Los Tigres del Licey escogerán primero, seguidos por las Estrellas Orientales, Leones del Escogido, Gigantes del Cibao, Toros del Este y Águilas Cibaeñas.

Por Noticias SIN

El futuro de las seis franquicias de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) comenzará a tomar forma este miércoles con la celebración del Draft de Novatos Tano Martino 2026, en el que estarán disponibles 99 prospectos.

La jornada arrancará a las 8:00 de la noche en Sambil Santo Domingo, donde Tigres del LiceyEstrellas OrientalesLeones del EscogidoGigantes del Cibao, Toros del Este y Águilas Cibaeñas buscarán sumar nuevas piezas a sus organizaciones.

Noticias del momento

Articulos relacionados