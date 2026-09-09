LIDOM celebra hoy su Draft de Novatos con 99 prospectos

Los Tigres del Licey escogerán primero, seguidos por las Estrellas Orientales, Leones del Escogido, Gigantes del Cibao, Toros del Este y Águilas Cibaeñas.

Por Noticias SIN

El futuro de las seis franquicias de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) comenzará a tomar forma este miércoles con la celebración del Draft de Novatos Tano Martino 2026, en el que estarán disponibles 99 prospectos.

La jornada arrancará a las 8:00 de la noche en Sambil Santo Domingo, donde Tigres del Licey, Estrellas Orientales, Leones del Escogido, Gigantes del Cibao, Toros del Este y Águilas Cibaeñas buscarán sumar nuevas piezas a sus organizaciones.