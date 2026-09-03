RD vence 3-0 a México y mantiene su invicto en la Copa Panamericana Sub-23

Alondra Tapia fue la máxima anotadora de República Dominicana con 22 puntos, seguida por Katielle Alonzo, quien aportó 17
Por Noticias SIN
MANAGUA, Nicaragua.– República Dominicana consiguió su segunda victoria consecutiva en la Copa Panamericana NORCECA Femenina Sub-23, tras derrotar este jueves a México en tres sets corridos, con parciales de 25-17, 25-21 y 29-27.
El conjunto dominicano, que había debutado con triunfo sobre Costa Rica, mantiene su invicto en el torneo y tendrá como próximo rival a Estados Unidos, en otro duelo entre equipos sin derrotas.
República Dominicana dominó con comodidad el primer parcial, que cerró 25-17. Sin embargo, en el segundo set tuvo que remontar una desventaja de 8-0 y posteriormente de 10-3. Las dominicanas reaccionaron, igualaron el marcador a 14 y terminaron imponiéndose 25-21.
En ese parcial, Katielle Alonzo aportó ocho puntos, mientras Alondra Tapia sumó siete.
Dominicana resistió la reacción mexicana
En el tercer set, República Dominicana tomó ventajas tempranas de 6-1 y 10-3, pero México logró recuperarse y llevó el parcial a una cerrada definición.
Las mexicanas igualaron el marcador en siete ocasiones durante la recta final, obligando a extender el set más allá de los 25 puntos. Finalmente, las dominicanas sellaron el triunfo 29-27, gracias a un saque directo de Alanae Margaritha.
República Dominicana terminó con ventaja de 44-36 en ataques y 6-4 en bloqueos, mientras México fue superior 6-5 en servicios. Las mexicanas cometieron 24 errores no forzados, frente a 19 del conjunto dominicano.