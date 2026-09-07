Tips para disfrutar del salami dominicano de forma más sana

¿Te encanta el salami pero cuidas tu salud? Descubre consejos prácticos de nutrición para disfrutar este manjar criollo reduciendo grasas y sodio.

El salami ocupa un lugar privilegiado en la gastronomía dominicana, siendo el alma indiscutible de platos tan queridos como los «tres golpes» o un buen locrio. Sin embargo, debido a su alto contenido de grasas saturadas y sodio, los nutricionistas recomiendan consumirlo con moderación y aplicar ciertas técnicas culinarias para cuidar la salud cardiovascular sin renunciar al sabor criollo.

Disfrutar de este tradicional embutido de manera más saludable es posible si se adoptan hábitos inteligentes en la cocina y en las porciones diarias.

Consejos prácticos para una porción más saludable

Controla las porciones y la frecuencia: El secreto principal radica en la moderación. Evita que el salami sea un alimento de consumo diario y resérvalo para ocasiones especiales o para un desayuno familiar de fin de semana.

El secreto principal radica en la moderación. Evita que el salami sea un alimento de consumo diario y resérvalo para ocasiones especiales o para un desayuno familiar de fin de semana. Técnica de desgrasado al cocinar: Al freírlo, evita añadir aceite extra a la sartén; puedes utilizar métodos de cocción alternativos como la plancha, el horno o la freidora de aire (air fryer). Esto permite que el embutido libere su propia grasa natural sin absorber calorías adicionales.

Al freírlo, evita añadir aceite extra a la sartén; puedes utilizar métodos de cocción alternativos como la plancha, el horno o la freidora de aire (air fryer). Esto permite que el embutido libere su propia grasa natural sin absorber calorías adicionales. El truco del escaldado: Una práctica recomendada por expertos en nutrición es pasar las rodajas de salami por agua hirviendo durante un par de minutos antes de cocinarlas. Esto ayuda a reducir una porción significativa del exceso de sodio y grasas saturadas.

Una práctica recomendada por expertos en nutrición es pasar las rodajas de salami por agua hirviendo durante un par de minutos antes de cocinarlas. Esto ayuda a reducir una porción significativa del exceso de sodio y grasas saturadas. Acompañamientos inteligentes: Si vas a disfrutarlo con el clásico mangú, equilibra el plato aumentando la cantidad de vegetales frescos, aguacate (fuente de grasa saludable) o incorporando carnes magras y opciones ricas en fibra que compensen el perfil nutricional del plato.

Pequeños cambios en la forma de preparar y consumir nuestros platos favoritos permiten mantener viva la tradición culinaria cuidando al mismo tiempo el bienestar físico.