Eva Arias «Emprendedora que Impulsa Sueños»

Eva Arias «De Modelo y Reina de Belleza a Emprendedora que Impulsa Sueños»

Este video presenta una entrevista de Jatnna Tavárez a Eva Arias, exreina de belleza y modelo, quien comparte su faceta como emprendedora tras fundar su proyecto: Eva Arias Academy.

Eva Arias explica que su academia nació de su deseo de ayudar a otras mujeres a brillar, aprovechando su experiencia en el mundo de los reinados de belleza, el cine y la comunicación. Su enfoque principal es trabajar con niñas, adolescentes y adultas.

La academia no se limita a enseñar pasarela o etiqueta; su objetivo es el desarrollo personal. Se enfocan en fortalecer la autoestima, el autoconocimiento y la creación de una marca personal coherente, tanto para ámbitos personales como laborales.

Ofrecen formaciones integrales progresivas por niveles (básico, intermedio y avanzado). Las áreas incluyen comunicación, imagen, protocolo, oratoria, pasarela, postura y actuación ante cámaras.

Desde su apertura en febrero de 2025, han pasado más de 400 mujeres por el programa. Eva destaca la importancia de ver a otras mujeres como aliadas y de invertir en una misma como garantía de crecimiento.

Para contactar con la academia, los interesados pueden visitar su perfil de Instagram en @evaas.academy o escribir al WhatsApp 809-861-6674.