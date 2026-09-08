ETED anuncia mantenimientos en redes y cortes de luz en RD

Del 8 al 11 de septiembre, la ETED realizará mantenimientos preventivos y sustitución de estructuras en varias provincias, afectando el servicio eléctrico

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) llevará a cabo un programa de mantenimientos preventivos y sustitución de estructuras en diferentes instalaciones del sistema de transmisión del 8 al 11 de septiembre. El objetivo de estas intervenciones es preservar la seguridad y confiabilidad de la red eléctrica, garantizando condiciones óptimas para su operación.

Las labores contemplan suspensiones temporales del servicio en diversas provincias del país para asegurar la ejecución segura de los trabajos técnicos.

Cronograma de intervenciones y zonas afectadas

Martes 8 de septiembre (10:00 a. m. a 2:00 p. m.): Mantenimiento preventivo a barra en la subestación 138 kV Matrisol–Barra. Afectará temporalmente a Río San Juan, Cabrera, Barrio Galleria Vieja, Mata Puerco, Los Romedillos, Catalina Abajo, La Caribe, La Jaguita, Catalina Arriba, Loma del Burro, El Puerto y Bobita ( María Trinidad Sánchez ), además del Parque Fotovoltaico Matrisol.

Mantenimiento preventivo a barra en la subestación 138 kV Matrisol–Barra. Afectará temporalmente a Río San Juan, Cabrera, Barrio Galleria Vieja, Mata Puerco, Los Romedillos, Catalina Abajo, La Caribe, La Jaguita, Catalina Arriba, Loma del Burro, El Puerto y Bobita ( ), además del Parque Fotovoltaico Matrisol. Miércoles 9 de septiembre (6:00 a. m. a 10:00 a. m.): Mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras en la línea 69 kV Cruce de Cabral II–Vicente Noble. Impactará a Vicente Noble ( Barahona ), el Acueducto Suroeste, el Aeropuerto de Barahona y el Parque Solar Canoa.

Mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras en la línea 69 kV Cruce de Cabral II–Vicente Noble. Impactará a Vicente Noble ( ), el Acueducto Suroeste, el Aeropuerto de Barahona y el Parque Solar Canoa. Jueves 10 de septiembre (9:00 a. m. a 2:00 p. m.): Reemplazo de estructuras en la línea 69 kV Elías Piña–Pedro Corto. Requerirá suspensiones en la provincia Elías Piña , Las Matas de Farfán ( San Juan ) y la Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez.

Reemplazo de estructuras en la línea 69 kV Elías Piña–Pedro Corto. Requerirá suspensiones en la provincia , Las Matas de Farfán ( ) y la Central Hidroeléctrica Domingo Rodríguez. Viernes 11 de septiembre (6:00 a. m. a 10:00 a. m.): Mantenimiento preventivo de aisladores en la línea 69 kV Boca Chica–SPM (Cementos). Afectará a Cayacoa y Guavaberry (San Pedro de Macorís), así como a Catalina, Acueducto Brujuelas, Destilería Brugal, Harinas del Higüamo y César Iglesias.

La institución agradeció la comprensión de la ciudadanía y destacó que estas acciones forman parte de la modernización orientada a fortalecer la estabilidad y eficiencia del sistema eléctrico nacional.