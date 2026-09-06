Marileidy Paulino se corona por cuarta vez en la Liga Diamante

Marileidy Paulino conquista su cuarto título en la Liga Diamante al ganar los 400 metros en Bruselas con un tiempo de 48.64 segundos, reafirmando su dominio.

Por Noticias SIN

Santo Domingo,. La dominicana Marileidy Paulino volvió a imponerse en los 400 metros femeninos y conquistó este sábado su cuarto título de la Liga Diamante, tras detener el reloj en 48.64 segundos.

La carrera se celebró en el Estadio Rey Balduino, en Bruselas, Bélgica, donde Paulino se llevó la prueba decisiva de la temporada.

Con este resultado, la velocista suma una nueva corona a las obtenidas en 2022, 2023 y 2024, reafirmando su dominio en los 400 metros.

Paulino cruzó primero la meta con tiempo de 48.64 segundos, resultado que le permitió añadir otro campeonato internacional a su trayectoria.

La atleta dominicana continúa ampliando su palmarés en una de las principales competencias del calendario mundial de atletismo.