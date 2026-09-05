Escasas lluvias casi a nivel nacional

Solo algunos chubascos con tronadas en la tarde.

Fuente oficial INDOMET

Un ambiente despejado y de escasas precipitaciones predominará casi a nivel nacional, como resultado del poco contenido de humedad en la masa de aire que nos cubre junto a la presencia de ligeras partículas de polvo sahariano que limitan el desarrollo de nubes significativas y los acumulados de lluvias importantes, no obstante, durante la tarde hasta las primeras horas de la noche, la combinación del viento con una vaguada en los niveles altos de la troposfera, provocaran chubascos locales y tronadas aisladas en poblados de La Altagracia, Hato Mayor, Monseñor Nouel, San Juan, Azua, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Las temperaturas continuarán calurosas, con una sensación térmica sofocante, por consiguiente, recomendamos tomar agua con frecuencia, utilizar ropas ligeras, holgadas o de colores claros y evitar la exposición directa al sol sin la debida protección. Los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Distrito Nacional: nubes aisladas y caluroso.

Santo Domingo Norte: poca actividad nubosa y caluroso.

Santo Domingo Oeste: .nubes aisladas y caluroso.

Santo Domingo Este: pocas nubes y caluroso,

Temperaturas: mínimas entre 24 °C y 26 °C y máximas entre 34 °C y 36 °C.

Mañana domingo, la interacción de una nueva onda tropical con una vaguada en niveles altos de la troposfera, aumentará la humedad e inestabilidad con la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en especial durante la tarde, sobre provincias de las regiones: noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, como en La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Monte Cristi, Puerto Plata, entre otras cercanas.

Santo Domingo: nubes aisladas aumentando en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas.

Distrito Nacional: nubes dispersas en las horas matutinas. En la tarde aumentos nubosos con aguaceros y tronadas.

El lunes, producto de la humedad asociada al paso de la onda tropical, los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) y la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, por lo tanto, se producirán en horas de la tarde aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre las provincias de las porciones: noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Santo Domingo: nubes dispersas y caluroso.

Distrito Nacional: nubes aisladas y caluroso.