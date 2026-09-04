Día Mundial de la Salud Sexual: Bienestar y derechos

Cada 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual. Conoce su importancia, retos actuales y cómo promover el bienestar integral

Cada 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual, una fecha promovida internacionalmente para visibilizar que la salud sexual es un componente fundamental de la salud y el bienestar general de las personas, más allá de la ausencia de enfermedades.

La efeméride busca derribar tabúes históricos, promover la educación integral en sexualidad y recordar que el goce de una vida sexual saludable está intrínsecamente ligado al respeto de los derechos humanos, la igualdad de género y el consentimiento mutuo.

Pilares fundamentales de la fecha

Educación sin prejuicios: Fomentar el acceso a información científica, veraz y oportuna para que niños, jóvenes y adultos tomen decisiones informadas sobre sus cuerpos y su vida reproductiva.

Fomentar el acceso a información científica, veraz y oportuna para que niños, jóvenes y adultos tomen decisiones informadas sobre sus cuerpos y su vida reproductiva. Acceso a servicios de salud: Garantizar atención médica de calidad, métodos anticonceptivos y despistajes preventivos de infecciones de transmisión sexual (ITS) sin discriminación ni barreras geográficas o económicas.

Garantizar atención médica de calidad, métodos anticonceptivos y despistajes preventivos de infecciones de transmisión sexual (ITS) sin discriminación ni barreras geográficas o económicas. Consentimiento y autonomía: Recordar que toda relación debe basarse en el respeto mutuo, la libertad y la total ausencia de violencia o coerción.

Un compromiso de toda la sociedad

Garantizar la salud sexual y reproductiva requiere un esfuerzo conjunto entre gobiernos, sistemas educativos y familias. Superar los estigmas sociales permite construir comunidades más informadas, seguras y respetuosas de la diversidad humana.