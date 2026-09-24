Día de las Mercedes: mañana soleada y aguaceros en la tarde

Hoy predomina el sol por una masa de aire seco. En la tarde, una vaguada provocará aguaceros en el interior. Se vigilan dos sistemas ciclónicos.

En este Día de Nuestra Señora de las Mercedes, el panorama meteorológico de la República Dominicana estará dominado por el ingreso de una masa de aire con reducido contenido de humedad. Esta condición limitará las lluvias a nivel general, favoreciendo un ambiente mayormente soleado en gran parte del país durante las horas matutinas.

Aguaceros fuertes y tronadas hacia el interior

A pesar del buen tiempo predominante en la mañana, las condiciones se tornarán inestables durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche en zonas específicas. La combinación de una vaguada en los niveles medios de la troposfera con los efectos locales (calentamiento diurno y orografía) detonará precipitaciones importantes.

Se pronostican aguaceros localmente fuertes con aisladas tronadas hacia localidades del este, noroeste, norte, la zona fronteriza y la Cordillera Central, afectando de manera directa a las siguientes provincias:

La Vega, Santiago, Espaillat y Santiago Rodríguez

La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor

Elías Piña, Dajabón, Valverde, Pedernales y Barahona

Monitoreo de actividad ciclónica

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) mantiene un estricto seguimiento a la evolución de dos sistemas en la cuenca atlántica:

Tormenta Tropical Fay: El sistema se fortaleció nuevamente y se ubica a más de 1,600 km al oeste de las Islas Azores (Atlántico Central). Posee vientos máximos sostenidos de 65 km/h y se desplaza hacia el oeste. Por su lejana posición y trayectoria, no ofrece ningún peligro para la República Dominicana. Zona de Baja Presión: Se vigila un área de baja presión al sureste de las islas de Cabo Verde, la cual presenta un 60 % de probabilidad de formación ciclónica para las próximas 48 horas y los siguientes siete días. Se mantiene el monitoreo continuo de su evolución.

Alerta por calor extremo

Continuaremos bajo un ambiente sumamente caluroso y con una sensación térmica elevada. Los termómetros registrarán mínimas entre 24 °C y 26 °C y máximas entre 33 °C y 35 °C.

Recomendaciones de salud preventiva: Tome agua con frecuencia a lo largo del día.

Vista ropa ligera, holgada y preferiblemente de colores claros.

Evite la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Permanezca en lugares frescos y ventilados, prestando especial atención a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, el Día de las Mercedes transcurrirá con un ambiente mayormente estable y caluroso, con algunos cambios hacia el final de la jornada: