Lucía Houellemont: «Historias que inspiran»

Una inspiradora entrevista conducida por Jatnna Tavárez a Lucía Houellemont Jiménez, presidenta de la Cámara de Santo Domingo y de Fedocámaras
Este vídeo presenta una inspiradora entrevista conducida por Jatnna Tavárez a Lucía Houellemont Jiménez, presidenta de la Cámara de Santo Domingo y de Fedocámaras.
- Trayectoria y liderazgo: Se destaca su rol como la segunda mujer en presidir la Cámara de Santo Domingo en 179 años de historia, su formación académica internacional y su liderazgo en Dominican Watchman, una empresa líder en servicios de seguridad con más de 25 años de experiencia.
- Superación de barreras: Houellemont comparte cómo, gracias a una base familiar enfocada en el empoderamiento y la educación, ha logrado abrirse camino en un sector tradicionalmente masculino. Menciona la implementación de programas internos para fomentar la inclusión de mujeres en roles operativos de seguridad.
- Rol de las Cámaras de Comercio: Explica que la función principal de estas instituciones es acompañar a los empresarios en todo el ciclo de vida de sus negocios, desde la idea inicial y el registro mercantil hasta el crecimiento y la formalización.
- Apoyo empresarial: La invitada invita a los emprendedores a acercarse a la Cámara de Comercio de su provincia para acceder a programas de formación y oportunidades de networking. Destaca que, como ex-microempresaria, comprende de primera mano las necesidades reales de los pequeños negocios.