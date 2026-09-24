Lucía Houellemont: «Historias que inspiran»

Una inspiradora entrevista conducida por Jatnna Tavárez a Lucía Houellemont Jiménez, presidenta de la Cámara de Santo Domingo y de Fedocámaras

Este vídeo presenta una inspiradora entrevista conducida por Jatnna Tavárez a Lucía Houellemont Jiménez, presidenta de la Cámara de Santo Domingo y de Fedocámaras.