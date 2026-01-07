San José de Ocoa, tierra de esfuerzo y naturaleza viva

Más que un destino, es un símbolo de resiliencia y belleza viva, donde cada paisaje cuenta la historia de un pueblo que ha sabido crecer entre montañas y sueños.
Enclavada en el corazón de la Cordillera Central, San José de Ocoa se levanta como una provincia que refleja el espíritu trabajador de su gente y la riqueza incomparable de su entorno natural.
Con montañas que acarician las nubes, ríos cristalinos que recorren sus valles y cultivos que florecen gracias al esfuerzo comunitario, Ocoa es un lugar donde la naturaleza y la perseverancia conviven en perfecta armonía.
¿Dónde queda?
- Región: Sur de la República Dominicana.
- Límites:
- Al norte con la provincia Monseñor Nouel.
- Al este con Peravia.
- Al oeste con Azua.
- Al sur con el Mar Caribe (a través de Peravia).
- Distancia desde Santo Domingo: Aproximadamente 80 km al suroeste, unas 2 horas por carretera.
- Acceso principal: Carretera Sánchez y luego vía Cruce de Ocoa, que conecta con la ciudad cabecera.
Naturaleza en estado puro
- Paisajes montañosos con clima fresco.
- Parque Nacional Valle Nuevo, conocido como “el Alpino del Caribe”.
- Ríos y balnearios como el Nizao.
Cultura agrícola
- Reconocida por su café de altura y cultivos de fresas y vegetales.
- Tradición agrícola que refleja el esfuerzo de sus comunidades.