    San José de Ocoa, tierra de esfuerzo y naturaleza viva

    Más que un destino, es un símbolo de resiliencia y belleza viva, donde cada paisaje cuenta la historia de un pueblo que ha sabido crecer entre montañas y sueños.

    Enclavada en el corazón de la Cordillera Central, San José de Ocoa se levanta como una provincia que refleja el espíritu trabajador de su gente y la riqueza incomparable de su entorno natural.

    Con montañas que acarician las nubes, ríos cristalinos que recorren sus valles y cultivos que florecen gracias al esfuerzo comunitario, Ocoa es un lugar donde la naturaleza y la perseverancia conviven en perfecta armonía.

    Más que un destino, es un símbolo de resiliencia y belleza viva, donde cada paisaje cuenta la historia de un pueblo que ha sabido crecer entre montañas y sueños.

    Ubicada en el corazón de la Cordillera Central, la provincia de San José de Ocoa se ha convertido en un símbolo de trabajo, resiliencia y belleza natural.

    ¿Dónde queda?

    • Región: Sur de la República Dominicana.
    • Límites:
      • Al norte con la provincia Monseñor Nouel.
      • Al este con Peravia.
      • Al oeste con Azua.
      • Al sur con el Mar Caribe (a través de Peravia).
    • Distancia desde Santo Domingo: Aproximadamente 80 km al suroeste, unas 2 horas por carretera.
    • Acceso principal: Carretera Sánchez y luego vía Cruce de Ocoa, que conecta con la ciudad cabecera.

    Naturaleza en estado puro

    • Paisajes montañosos con clima fresco.
    • Parque Nacional Valle Nuevo, conocido como “el Alpino del Caribe”.
    • Ríos y balnearios como el Nizao.

    Cultura agrícola

    • Reconocida por su café de altura y cultivos de fresas y vegetales.
    • Tradición agrícola que refleja el esfuerzo de sus comunidades.

