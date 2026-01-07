San José de Ocoa, tierra de esfuerzo y naturaleza viva

Más que un destino, es un símbolo de resiliencia y belleza viva, donde cada paisaje cuenta la historia de un pueblo que ha sabido crecer entre montañas y sueños.

Enclavada en el corazón de la Cordillera Central, San José de Ocoa se levanta como una provincia que refleja el espíritu trabajador de su gente y la riqueza incomparable de su entorno natural.

Con montañas que acarician las nubes, ríos cristalinos que recorren sus valles y cultivos que florecen gracias al esfuerzo comunitario, Ocoa es un lugar donde la naturaleza y la perseverancia conviven en perfecta armonía.

Más que un destino, es un símbolo de resiliencia y belleza viva, donde cada paisaje cuenta la historia de un pueblo que ha sabido crecer entre montañas y sueños.

Ubicada en el corazón de la Cordillera Central, la provincia de San José de Ocoa se ha convertido en un símbolo de trabajo, resiliencia y belleza natural.

¿Dónde queda?

Región: Sur de la República Dominicana.

Sur de la República Dominicana. Límites: Al norte con la provincia Monseñor Nouel . Al este con Peravia . Al oeste con Azua . Al sur con el Mar Caribe (a través de Peravia).

Distancia desde Santo Domingo: Aproximadamente 80 km al suroeste , unas 2 horas por carretera.

Aproximadamente , unas 2 horas por carretera. Acceso principal: Carretera Sánchez y luego vía Cruce de Ocoa, que conecta con la ciudad cabecera.

Naturaleza en estado puro

Paisajes montañosos con clima fresco.

Parque Nacional Valle Nuevo, conocido como “el Alpino del Caribe”.

Ríos y balnearios como el Nizao.

Cultura agrícola