Resultados del mundial 2026 : Triunfo de México y actividad del grupo A

El Mundial de la FIFA 2026 arrancó oficialmente ayer, 11 de junio, dejando grandes emociones en la primera jornada del Grupo A

Aquí te presentamos los resultados, comentarios y todo lo que necesitas saber sobre el debut de las selecciones mundialistas.

México 2 – 0 Sudáfrica La Selección Mexicana debutó con autoridad como local en el Estadio Ciudad de México, derrotando a Sudáfrica con un marcador de 2-0. Julián Quiñones abrió el marcador a los 8 minutos y Raúl Jiménez sentenció el encuentro de cabeza al minuto 67. El equipo de Javier Aguirre dominó la posesión (61%), aunque evidenció algunas debilidades tácticas y problemas en las transiciones defensivas.

Corea del Sur 2 – 1 República Checa En el segundo encuentro del Grupo A, Corea del Sur venció a los checos, sumando también tres puntos y colocándose junto a México en la cima de la tabla de posiciones de su grupo.

Resumen de lo mejor