Resultados del mundial 2026 : Triunfo de México y actividad del grupo A

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El Mundial de la FIFA 2026 arrancó oficialmente ayer, 11 de junio, dejando grandes emociones en la primera jornada del Grupo A

Aquí te presentamos los resultados, comentarios y todo lo que necesitas saber sobre el debut de las selecciones mundialistas.

México 2 – 0 Sudáfrica La Selección Mexicana debutó con autoridad como local en el Estadio Ciudad de México, derrotando a Sudáfrica con un marcador de 2-0. Julián Quiñones abrió el marcador a los 8 minutos y Raúl Jiménez sentenció el encuentro de cabeza al minuto 67. El equipo de Javier Aguirre dominó la posesión (61%), aunque evidenció algunas debilidades tácticas y problemas en las transiciones defensivas.

Corea del Sur 2 – 1 República Checa En el segundo encuentro del Grupo A, Corea del Sur venció a los checos, sumando también tres puntos y colocándose junto a México en la cima de la tabla de posiciones de su grupo.

Resumen de lo mejor

  • Un partido inaugural histórico: El duelo entre México y Sudáfrica quedó enmarcado por un récord nunca antes visto en una inauguración: tres tarjetas rojas. Fueron expulsados los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane, además del mexicano César Montes.
  • Reacción de la prensa: La prensa internacional reaccionó favorablemente a la intensidad local. El diario francés L’Équipe destacó a México como «dueño de su casa». No obstante, a nivel analítico, el equipo mostró falta de movilidad en el centro del campo, un «bajo nivel táctico» que incluso fue señalado como foco de críticas.
  • Potencia ofensiva: El primer gol de Quiñones se registró a una impresionante velocidad de 111 kilómetros por hora, marcando el fin de la resistencia sudafricana

El Mundial de la FIFA 2026 arrancó oficialmente ayer, 11 de junio, dejando grandes emociones en la primera jornada del Grupo A

Aquí te presentamos los resultados, comentarios y todo lo que necesitas saber sobre el debut de las selecciones mundialistas.

México 2 – 0 Sudáfrica La Selección Mexicana debutó con autoridad como local en el Estadio Ciudad de México, derrotando a Sudáfrica con un marcador de 2-0. Julián Quiñones abrió el marcador a los 8 minutos y Raúl Jiménez sentenció el encuentro de cabeza al minuto 67. El equipo de Javier Aguirre dominó la posesión (61%), aunque evidenció algunas debilidades tácticas y problemas en las transiciones defensivas.

Corea del Sur 2 – 1 República Checa En el segundo encuentro del Grupo A, Corea del Sur venció a los checos, sumando también tres puntos y colocándose junto a México en la cima de la tabla de posiciones de su grupo.

Resumen de lo mejor

  • Un partido inaugural histórico: El duelo entre México y Sudáfrica quedó enmarcado por un récord nunca antes visto en una inauguración: tres tarjetas rojas. Fueron expulsados los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane, además del mexicano César Montes.
  • Reacción de la prensa: La prensa internacional reaccionó favorablemente a la intensidad local. El diario francés L’Équipe destacó a México como «dueño de su casa». No obstante, a nivel analítico, el equipo mostró falta de movilidad en el centro del campo, un «bajo nivel táctico» que incluso fue señalado como foco de críticas.
  • Potencia ofensiva: El primer gol de Quiñones se registró a una impresionante velocidad de 111 kilómetros por hora, marcando el fin de la resistencia sudafricana

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