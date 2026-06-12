Resultados del mundial 2026 : Triunfo de México y actividad del grupo A

El Mundial de la FIFA 2026 arrancó oficialmente ayer, 11 de junio, dejando grandes emociones en la primera jornada del Grupo A
Aquí te presentamos los resultados, comentarios y todo lo que necesitas saber sobre el debut de las selecciones mundialistas.
México 2 – 0 Sudáfrica La Selección Mexicana debutó con autoridad como local en el Estadio Ciudad de México, derrotando a Sudáfrica con un marcador de 2-0. Julián Quiñones abrió el marcador a los 8 minutos y Raúl Jiménez sentenció el encuentro de cabeza al minuto 67. El equipo de Javier Aguirre dominó la posesión (61%), aunque evidenció algunas debilidades tácticas y problemas en las transiciones defensivas.
Corea del Sur 2 – 1 República Checa En el segundo encuentro del Grupo A, Corea del Sur venció a los checos, sumando también tres puntos y colocándose junto a México en la cima de la tabla de posiciones de su grupo.
Resumen de lo mejor
- Un partido inaugural histórico: El duelo entre México y Sudáfrica quedó enmarcado por un récord nunca antes visto en una inauguración: tres tarjetas rojas. Fueron expulsados los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane, además del mexicano César Montes.
- Reacción de la prensa: La prensa internacional reaccionó favorablemente a la intensidad local. El diario francés L’Équipe destacó a México como «dueño de su casa». No obstante, a nivel analítico, el equipo mostró falta de movilidad en el centro del campo, un «bajo nivel táctico» que incluso fue señalado como foco de críticas.
- Potencia ofensiva: El primer gol de Quiñones se registró a una impresionante velocidad de 111 kilómetros por hora, marcando el fin de la resistencia sudafricana