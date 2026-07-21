Día Mundial del Perro: Celebrando al mejor amigo del hombre

Este 21 de julio celebramos el Día Mundial del Perro. Una fecha para honrar su lealtad, promover la adopción responsable y frenar el abandono

Este 21 de julio, los amantes de los animales alrededor del mundo tienen un motivo especial para celebrar: es el Día Mundial del Perro. Esta efeméride, que se conmemora desde el año 2004, no solo busca homenajear al «mejor amigo del hombre» por su innegable lealtad y compañía, sino que tiene un propósito social mucho más profundo.

«mejor amigo del hombre»

Los perros han acompañado a la humanidad durante miles de años, evolucionando desde aliados en la caza y el pastoreo, hasta convertirse en miembros indispensables de nuestras familias, terapeutas emocionales y rescatistas en zonas de desastre.

El verdadero propósito de esta fecha

Aunque es un día perfecto para consentir a nuestras mascotas, las organizaciones protectoras de animales y veterinarios utilizan el 21 de julio para visibilizar realidades urgentes:

Frenar el abandono animal: Se estima que la población canina mundial supera los 300 millones, pero lamentablemente un alto porcentaje de ellos vive en situación de calle. Esta fecha busca concientizar sobre el flagelo del abandono y la importancia de la esterilización.

Se estima que la población canina mundial supera los 300 millones, pero lamentablemente un alto porcentaje de ellos vive en situación de calle. Esta fecha busca concientizar sobre el flagelo del abandono y la importancia de la esterilización. Fomentar la adopción responsable: Las fundaciones y refugios aprovechan la ocasión para invitar a la población a adoptar en lugar de comprar, dándole una segunda oportunidad a miles de perros que esperan por un hogar amoroso.

Las fundaciones y refugios aprovechan la ocasión para invitar a la población a adoptar en lugar de comprar, dándole una segunda oportunidad a miles de perros que esperan por un hogar amoroso. Reconocer a los perros de trabajo: Es un momento para agradecer a los canes que prestan servicios vitales en nuestras comunidades, como los perros guías, los detectores de narcóticos, los de búsqueda y rescate, y aquellos que brindan apoyo emocional en hospitales y terapias.

En este Día Mundial del Perro, la mejor manera de celebrarlo es garantizando el bienestar de tu mascota, donando a un refugio local o, si tienes el espacio y el tiempo, abriéndole las puertas de tu casa a un perrito rescatado.