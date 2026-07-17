Verstappen domina sobre Ferrari en el arranque de Spa

Verstappen lidera el primer entrenamiento del GP de Bélgica en Spa, superando a Hamilton y Leclerc. Sainz y Alonso no destacan en la sesión.

Por Noticias SIN

Redacción deportes. – El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón del mundo, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps.

Verstappen lidera el primer ensayo

En su mejor vuelta, Verstappen cubrió los 7,004 metros de la mítica pista de las Ardenas en un minuto, 47 segundos y setenta milésimas; 145 menos que el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari) y con 207 de ventaja sobre el compañero de este.

El monegasco Charles Leclerc, que, al igual que los anteriores, con el neumático blando, marcó el tercer crono del ensayo.

Sainz y Alonso, lejos en Spa

El español Carlos Sainz (Williams) marcó el vigésimo tiempo del entrenamiento, a tres segundos y 792 milésimas de Verstappen, del que se quedaron, a dos segundos y tres décimas —con el decimoquinto— y a tres segundos y una décima —con el decimonoveno—, el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), respectivamente.

El otro español, el doble campeón mundial Fernando Alonso, no rodó en esta sesión, en la que pilotó su Aston Martin el estadounidense Jak Crawford.