La selección española aterriza en Madrid con el trofeo de campeones del mundo

La selección española de fútbol llegó a Madrid con el trofeo mundial tras vencer a Argentina. Celebraciones oficiales y festejos se llevarán a cabo hoy.

Por Noticias SIN

Madrid. – La selección española de fútbol, campeona del Mundial tras vencer en la final a Argentina, aterrizó este lunes a las 14:25 horas en la terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez procedente de Nueva York (EE.UU).

La expedición nacional, con el seleccionador Luis de la Fuente al frente, llegó a Madrid en un avión IBERIA A350 con el preciado trofeo dorado que les acredita como campeones del mundo y que sujetó, al bajar por las escaleras del avión, el capitán, Rodri Hernández.

Los integrantes de la selección fueron recogidos a pie de pista por un autobús serigrafiado con las palabras «Enhorabuena, campeones», en el que se montaron rumbo a un hotel de Madrid, donde comerán y ultimarán los preparativos de una intensa jornada de recibimientos oficiales y festejos.

Recepción oficial en Zarzuela y Moncloa

Las celebraciones oficiales comenzarán a las 17:30 horas (15:30 GMT), cuando La Roja será recibida por la Casa Real en La Zarzuela y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa para ser recibida por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de iniciar, sobre las 19:00 (17:00 horas GMT), el recorrido por el centro de Madrid en autobús descubierto.

La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración.