Cada 24 de julio conmemoramos el Día Internacional del Autocuidado. Descubre por qué priorizar tu bienestar físico y mental es vital.

El ritmo acelerado de la vida moderna a menudo nos lleva a poner nuestras propias necesidades en el último lugar de la lista de prioridades. Para contrarrestar esta tendencia, cada 24 de julio se celebra el Día Internacional del Autocuidado, una fecha establecida por la Fundación Internacional del Autocuidado (ISF, por sus siglas en inglés) con un mensaje muy claro y simbólico: el cuidado personal debe practicarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana (24/7).

Disfrutando de un momento de spa casero con mascarillas refrescantes y rodajas de pepino. ¡Un plan perfecto para relajarse y cuidar la piel!

El autocuidado no es un acto de egoísmo, sino un pilar fundamental de la salud pública y preventiva. Consiste en empoderar a las personas para que tomen el control de su propio bienestar físico, mental y emocional, reduciendo así la carga sobre los sistemas de salud y mejorando la calidad de vida a largo plazo.

Los pilares de un autocuidado efectivo

Practicar el autocuidado va mucho más allá de un día de spa o un momento de relajación; implica tomar decisiones diarias y conscientes. Los especialistas destacan los siguientes pilares:

Hábitos físicos saludables: Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regular y evitar el consumo de tabaco y exceso de alcohol.

Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regular y evitar el consumo de tabaco y exceso de alcohol. Bienestar mental y emocional: Aprender a gestionar el estrés, establecer límites sanos en el entorno laboral y personal, y dedicar tiempo a actividades recreativas o pasatiempos.

Aprender a gestionar el estrés, establecer límites sanos en el entorno laboral y personal, y dedicar tiempo a actividades recreativas o pasatiempos. Higiene del sueño: Garantizar un descanso reparador de 7 a 8 horas diarias, fundamental para la recuperación celular y la claridad cognitiva.

Garantizar un descanso reparador de 7 a 8 horas diarias, fundamental para la recuperación celular y la claridad cognitiva. Prevención médica: Acudir a chequeos médicos regulares, mantener al día los esquemas de vacunación y seguir las indicaciones médicas de manera responsable.

la invitación es a hacer una pausa

En este Día Internacional del Autocuidado, la invitación es a hacer una pausa, evaluar nuestros hábitos y dar el primer paso hacia una rutina donde nuestro bienestar integral sea el protagonista los 365 días del año.