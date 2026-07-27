Lunes en Santo Domingo: 3 lugares increíbles para visitar

¿No sabes qué hacer un lunes en Santo Domingo? Descubre tres lugares imprescindibles para pasear, comer y relajarte

Qué hacer un lunes en Santo Domingo: 3 opciones para empezar la semana

Los lunes en Santo Domingo tienen la fama de ser días lentos para el turismo, especialmente porque la mayoría de los museos y centros culturales cierran sus puertas por mantenimiento. Sin embargo, la capital dominicana es una metrópolis vibrante que nunca se detiene, y ofrece excelentes opciones para quienes desean explorar, relajarse o disfrutar de una buena comida al inicio de la semana.

Si estás en la ciudad y quieres aprovechar tu lunes al máximo, aquí te presentamos tres lugares infalibles que siempre están listos para recibirte:

Un impresionante patio empedrado rodeado por la arquitectura colonial de piedra con cúpulas anaranjadas y una detallada torre de campanario.

1. La Zona Colonial (Paseo histórico y gastronomía)

Aunque museos emblemáticos como el Alcázar de Colón estén cerrados, la magia de la Zona Colonial reside en sus calles. Un lunes es el día perfecto para disfrutar de este patrimonio de la humanidad sin las inmensas multitudes del fin de semana.

¿Qué hacer? Camina por la calle Las Damas, siéntate a tomar un café o un jugo natural en el Parque Colón observando la Catedral Primada, o recorre la icónica Calle El Conde.

Camina por la calle Las Damas, siéntate a tomar un café o un jugo natural en el Parque Colón observando la Catedral Primada, o recorre la icónica Calle El Conde. Ventaja del lunes: Los restaurantes, bares y terrazas de la Plaza de España y los alrededores de los parques mantienen sus puertas abiertas, ofreciendo un ambiente bohemio y relajado.

2. Parque Mirador Sur (Naturaleza y recreación)

Si buscas escapar del bullicio urbano y disfrutar del aire libre, el Parque Mirador Sur es el pulmón verde preferido por los capitaleños.

¿Qué hacer? Con sus kilómetros de extensión, es el lugar ideal para alquilar una bicicleta, patinar, hacer un picnic bajo la sombra de los árboles o simplemente caminar.

Con sus kilómetros de extensión, es el lugar ideal para alquilar una bicicleta, patinar, hacer un picnic bajo la sombra de los árboles o simplemente caminar. Ventaja del lunes: Es un espacio seguro, fresco y muy activo durante las tardes, donde podrás disfrutar de un hermoso atardecer rodeado de naturaleza sin salir de la ciudad.

3. El Malecón y la Plaza Juan Barón

Para cerrar tu lunes con broche de oro, nada supera sentir la brisa del Mar Caribe. El Malecón de Santo Domingo es un clásico que siempre tiene vida.