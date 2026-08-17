Jatnna Tavárez entrevista a Juan Roberto Musa, un reconocido emprendedor conocido como «El mejor jefe»

Este vídeo presenta una entrevista de Jatnna Tavárez a Juan Roberto Musa, un reconocido emprendedor dominicano conocido en las redes sociales como «El mejor jefe».

Juan Roberto Musa «Más allá del mejor Jefe» creció en un ambiente de clase media donde sus padres, empleados, le inculcaron el valor del esfuerzo y la perseverancia. Tras trabajar 14 años como empleado, fue despedido durante un proceso de fusión empresarial, lo que lo impulsó a emprender.

Junto a su socio Ariel Montero, fundó un taller de refrigeración automotriz. A pesar de haber enfrentado fracasos previos, lograron el éxito gracias a una gestión estratégica y una relación basada en la confianza y el trabajo duro.

Musa comenzó a usar las redes sociales por necesidad ante la falta de clientes. Al darse cuenta de que la gente conectaba más con la marca personal y la transparencia, decidió documentar la cultura de su empresa, lo que lo llevó a viralizarse y convertirse en un referente de liderazgo positivo.

Desafíos personales y valores:

Diagnóstico de salud: El emprendedor compartió su difícil experiencia tras ser diagnosticado con un tumor cerebral benigno, lo cual fue un punto de inflexión en su vida que le permitió valorar aún más la fragilidad de la existencia y su familia.

El emprendedor compartió su difícil experiencia tras ser diagnosticado con un benigno, lo cual fue un punto de inflexión en su vida que le permitió valorar aún más la fragilidad de la existencia y su familia. El apoyo familiar: Resalta el papel fundamental de su esposa, Erika, quien ha sido su apoyo incondicional durante las etapas de austeridad, los problemas de salud y la crianza de sus dos hijos, Eleonor y Roberto.

Próximos pasos: