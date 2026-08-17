Polvo del Sahara y aire seco limitarán las lluvias hoy

Predominará un ambiente seco y caluroso por polvo sahariano. Solo se prevén chubascos aislados en la tarde hacia localidades del interior del país.

Las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana estarán caracterizadas hoy por una notable estabilidad y escasa actividad de precipitaciones. La presencia de una masa de aire con menor contenido de humedad, combinada con una concentración moderada de polvo del Sahara, mantendrá un patrón seco en gran parte del territorio nacional.

Chubascos aislados en la tarde

A pesar del dominio del tiempo estable, los efectos locales del calentamiento diurno y la interacción con la orografía generarán nubosidad durante la segunda mitad del día.

Se pronostican algunos chubascos y posibles tronadas desde la tarde hasta las primeras horas de la noche, focalizados principalmente en localidades de:

Monte Plata

Monseñor Nouel

La Vega

San Juan

Elías Piña

Alerta por intenso calor y polvo sahariano

Las temperaturas se mantendrán bastante elevadas en toda la geografía nacional, acompañadas de una sensación térmica aún mayor debido a las partículas de polvo sahariano en suspensión. Los termómetros marcarán valores mínimos entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 33 °C y 35 °C.

Medidas preventivas recomendadas: Ingiera suficiente agua y líquidos durante toda la jornada.

Vista prendas ligeras, preferiblemente de colores claros.

Permanezca en lugares ventilados y bajo sombra.

Evite la exposición directa al sol en el horario de mayor radiación ( 11:00 a. m. a 4:00 p. m. ).

). Población vulnerable: Preste especial atención a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, quienes son más susceptibles a los efectos del calor extremo.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, el cielo se observará de aspecto ligeramente grisáceo y brumoso, con pocas probabilidades de lluvias significativas: