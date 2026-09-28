Gran historia: «El Ángel del Pueblo» Dr. Cruz Jiminian

Jatnna Távarez entrevista a dos figuras destacadas de la medicina y labor social en la República Dominicana: el Dr. Antonio Cruz Jiminián y su hijo, el Dr. Luis Cruz Jiminián.

Este video presenta una emotiva entrevista de Jatnna Távarez a dos figuras destacadas de la medicina y labor social en la República Dominicana: el Dr. Antonio Cruz Jiminián (conocido como el ‘Ángel del Pueblo’) y su hijo, el Dr. Luis Cruz Jiminián.

El Dr. Antonio relata sus inicios en 1982, donde él mismo fabricó el mobiliario de su consultorio en casa de sus padres. Comparte cómo su vocación inicial era el sacerdocio, pero terminó dedicándose a la medicina como una forma de apostolado.

El Dr. Luis habla sobre lo que significa continuar el legado de su padre, destacando los valores de solidaridad con los que creció y el aprendizaje constante de trabajar 24/7 al servicio de los más necesitados.

Se revela que, a través de la Fundación Cruz Jiminián, han atendido a más de 3 millones de dominicanos desde 2019, realizando múltiples jornadas médicas semanales para proveer salud preventiva.

Se discute el milagroso proceso de recuperación del Dr. Antonio tras una grave crisis de salud donde médicamente no había esperanza, resaltando el apoyo y las oraciones de todo el país.

Se presenta la Clínica de la Dignidad, un proyecto liderado por el Dr. Julián Rodríguez especializado en cuidados paliativos para pacientes terminales, diseñado para que las personas más pobres puedan morir con dignidad.