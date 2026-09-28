La sociedad actual en una incertidumbre constante

Domingo Páez y los doctores Héctor Guerrero y Ricardo Nieves, analizan cómo la sociedad actual se encuentra sumida en una incertidumbre constante.
Este episodio de Panorama Semanal, titulado «Mundo Incierto», presenta un debate profundo entre el periodista Domingo Páez y los doctores Héctor Guerrero y Ricardo Nieves.
A lo largo del programa, analizan cómo la sociedad actual se encuentra sumida en una incertidumbre constante, impulsada por cambios estructurales, tecnológicos y la crisis de los relatos tradicionales.
- La naturaleza de la incertidumbre: Los especialistas argumentan que, a diferencia de épocas anteriores donde la vida del individuo era predecible, el hombre contemporáneo vive proyectado hacia un futuro incierto. Esta inseguridad se ve exacerbada por la celeridad de la revolución tecnológica.
- Transformaciones sociales y urbanas: Se menciona la evolución de las ciudades (de la metrópolis a la Exépolis) y cómo estas nuevas estructuras afectan la identidad y soledad del sujeto.
- Crisis educativa y de crianza: Se critica el fallo de los sistemas educativos tradicionales frente a los nuevos esquemas epistemológicos y el desafío que representa la falta de una crianza adecuada en la era digital.
- Política y tecnología: Analizan cómo el conservadurismo político ha logrado capturar el uso de las redes sociales y la tecnología como herramientas de poder, desplazando al liberalismo en ciertos ámbitos.
- La Inteligencia Artificial: Debaten sobre la distopía de que la IA resolverá todos los problemas humanos, advirtiendo que, sin capacidad de síntesis, lenguaje y emoción, estas herramientas tienen limitaciones críticas frente a la complejidad humana.