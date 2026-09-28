Día del Derecho a Saber: Transparencia y democracia

Conoce la importancia del Día del Derecho a Saber, una fecha clave para promover el acceso a la información pública y la democracia

Cada 28 de septiembre se conmemora a nivel global y nacional el Día del Derecho a Saber (también conocido como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información).

Esta fecha destaca un principio fundamental para la vida en democracia: el derecho que tiene toda persona a buscar, recibir y difundir información en manos del Estado. En la República Dominicana, esta jornada adquiere un relieve especial para evaluar los avances, desafíos y el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas.

El acceso a los datos públicos no es solo un trámite administrativo, sino una herramienta de empoderamiento ciudadano que permite vigilar la gestión gubernamental y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Puntos clave sobre esta conmemoración

¿Qué se celebra?: El derecho universal de la ciudadanía a acceder a la información pública generada por las instituciones del Estado, promoviendo una gestión abierta y transparente.

El derecho universal de la ciudadanía a acceder a la información pública generada por las instituciones del Estado, promoviendo una gestión abierta y transparente. ¿Cuál es su impacto en la República Dominicana?: Impulsa el uso de normativas como la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, permitiendo que la sociedad vigile el manejo de los fondos estatales y el desempeño oficial.

Impulsa el uso de normativas como la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, permitiendo que la sociedad vigile el manejo de los fondos estatales y el desempeño oficial. ¿Por qué es vital para la democracia?: Porque una ciudadanía informada tiene mayor capacidad de análisis, participa activamente en los asuntos públicos y contribuye a erradicar la opacidad y la corrupción.

Porque una ciudadanía informada tiene mayor capacidad de análisis, participa activamente en los asuntos públicos y contribuye a erradicar la opacidad y la corrupción. ¿Quiénes son los responsables?: Tanto las entidades gubernamentales, obligadas a mantener sus portales abiertos y datos accesibles, como los ciudadanos, cuyo deber es fiscalizar y preguntar.

«El derecho a saber comienza por el deber de preguntar; la transparencia gubernamental es el cimiento indispensable sobre el cual se construye la confianza entre el Estado y sus ciudadanos,» recuerdan especialistas en gobernanza y derechos civiles.

En esta fecha, la República Dominicana reafirma que la libertad de expresión y el acceso a la información pública son garantías inquebrantables para consolidar una sociedad más justa, equitativa y participativa.