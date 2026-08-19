Salto de Jimenoa el Monumento Natural en la Provincia de la Vega

salto de jimenoa república dominicana

El salto de Jimenoa

Ubicado en la provincia de la vega se encuentra un hermoso municipio llamado Jarabacoa el cual fue bautizado con el nombre eterna Privamera por su espectacular atractivo natural y agradable clima.

El salto de Jimenoa es uno de los principales atractivos ecoturisticos de la provincia de la vega, cuenta con dos cascadas principales, piscinas naturales y senderos de montaña únicos en la República Dominicana.

La cascada mas concurrida es la que bordea el rio YAQUE NORTE donde los turistas para llegar caminan un lindo sendero a través de puentes colgantes y caminos Naturales que hacen del paseo una experiencia única.

Fotos: Salto de Jimenoa – Monumento Natural @colorvisionc9

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