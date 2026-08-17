Cada 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón para promover la seguridad vial, el respeto y los derechos de quienes transitan a pie
Cada 17 de agosto se conmemora a nivel internacional el Día Mundial del Peatón, una fecha establecida para recordar los derechos y deberes de quienes transitan por las vías públicas a pie, promoviendo una cultura de respeto, prudencia y seguridad vial en las ciudades.
La efeméride busca generar conciencia tanto en los conductores de vehículos de motor como en los transeúntes sobre la importancia de compartir el espacio vial de manera armónica, reduciendo los riesgos de incidentes de tránsito y protegiendo a los sectores más vulnerables.
Claves para una movilidad segura y respetuosa
- Respeto a la señalización: Utilizar los pasos de cebra, respetar las luces de los semáforos peatonales y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito.
- Conciencia al volante: Recordar que los conductores tienen la responsabilidad de ceder el paso y mantener una velocidad prudente en zonas urbanas y escolares.
- Cero distracciones: Evitar el uso inadecuado de dispositivos móviles al caminar por las aceras o al cruzar avenidas altamente transitadas.