Cada 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón para promover la seguridad vial, el respeto y los derechos de quienes transitan a pie

Cada 17 de agosto se conmemora a nivel internacional el Día Mundial del Peatón, una fecha establecida para recordar los derechos y deberes de quienes transitan por las vías públicas a pie, promoviendo una cultura de respeto, prudencia y seguridad vial en las ciudades.

La efeméride busca generar conciencia tanto en los conductores de vehículos de motor como en los transeúntes sobre la importancia de compartir el espacio vial de manera armónica, reduciendo los riesgos de incidentes de tránsito y protegiendo a los sectores más vulnerables.

Claves para una movilidad segura y respetuosa