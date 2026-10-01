RD fortalece su posicionamiento como destino académico en QS Higher Ed Summit: Americas 2026 en México

Delegación de 36 representantes del sistema de educación superior dominicano participa en Guadalajara y presenta un pabellón país para promover alianzas, movilidad académica, investigación e internacionalización

La República Dominicana participa con una destacada delegación de 36 representantes del sistema de educación superior en el QS Higher Ed Summit: Americas 2026, que se celebra aquí del 30 de septiembre al 2 de octubre, reuniendo autoridades gubernamentales, rectores, líderes universitarios y representantes del sector educativo de distintos países del continente.

La presencia dominicana forma parte del respaldo de las instituciones de educación superior a la iniciativa impulsada por el presidente Luis Abinader, orientada a posicionar a República Dominicana como destino académico internacional, fortaleciendo la internacionalización de las universidades, movilidad de estudiantes y profesores e investigación y cooperación con instituciones de educación superior de diferentes partes del mundo.

La delegación está encabezada por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Dr. Rafael Santos Badía, acompañado por la viceministra de Relaciones Internacionales, Paula Disla, junto a rectores, autoridades y altos directivos de universidades e instituciones de educación superior dominicanas.

Entre los participantes se encuentran el Dr. Jorge Asjana David, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); el Dr. José Alejandro Aybar M., canciller de la Universidad del Caribe (UNICARIBE); José Hazim III, de la Universidad Central del Este (UCE); José Ramón Holguín Brito, rector del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC).

Además, Ricardo Winter, rector de UPID; Edwin Reyes, rector de la Universidad ISA; Ricardo Ramírez, rector de UNICARIBE; y José Andrés Aybar Rodríguez, jefe del Despacho de UNICARIBE, Shahily Pimentel y Gray Santana. Asimismo, el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) participa mediante una representación institucional en nombre de su rector, Jimmy Rosario. La comitiva está integrada también por vicerrectores, directores y otros altos funcionarios de entidades participantes.

Con sus 36 integrantes, la representación dominicana se destaca como una de las más numerosas presentes en el encuentro, evidenciando el esfuerzo conjunto del Gobierno, MESCyT e instituciones de educación superior para proyectar internacionalmente capacidades y oportunidades académicas de República Dominicana.

Asistentes al QS Higher Ed Summit: Americas 2026. El evento se celebró en Guadalajara, México.

RD presenta su Pabellón País

Como parte de su participación en el QS Higher Ed Summit: Americas 2026, la República Dominicana cuenta con un pabellón representativo del país, liderado por las instituciones de educación superior dominicanas participantes en el congreso. El espacio ha sido concebido como una plataforma para presentar internacionalmente la oferta y las capacidades del sistema de educación superior dominicano.

Cada una de las instituciones participantes dispone de un espacio propio dentro del pabellón, desde el cual puede recibir a sus pares internacionales, sostener reuniones y desarrollar contactos dirigidos a la formalización de acuerdos de cooperación.

El pabellón permite promover convenios de internacionalización, programas de intercambio y movilidad de estudiantes y profesores, proyectos conjuntos de investigación, colaboración académica, dobles titulaciones y otras iniciativas de cooperación internacional.

Ello, además, proyecta una imagen integrada de la República Dominicana ante universidades y organizaciones internacionales, mostrando oportunidades que ofrece el país para estudiantes, docentes e investigadores extranjeros y fortaleciendo la estrategia de convertir a la nación en un destino académico de referencia en el Caribe y las Américas.

RD como Destino Académico

RD como Destino Académico

La participación conjunta en Guadalajara constituye un paso importante dentro de la estrategia de internacionalización de la educación superior dominicana, al proyectar al país no solamente como emisor de estudiantes hacia universidades internacionales, sino también como una nación con capacidad para recibir estudiantes, profesores e investigadores extranjeros.

La estrategia busca poner en valor la calidad y diversidad de la oferta académica de las instituciones dominicanas, así como la ubicación estratégica del país, su conectividad internacional y oportunidades existentes para desarrollar programas conjuntos, intercambios, investigación y movilidad académica.

La presencia de una delegación integrada por autoridades gubernamentales, rectores y directivos universitarios, junto con la instalación de un pabellón de la República Dominicana, refleja una estrategia articulada para presentar al país ante la comunidad universitaria internacional bajo una visión común.

Durante los tres días del QS Higher Ed Summit: Americas 2026, la delegación dominicana continuará desarrollando reuniones, intercambios y acercamientos con universidades, organismos y líderes académicos internacionales, con el propósito de generar acuerdos concretos de cooperación y ampliar la presencia de la educación superior dominicana en el escenario global.

La participación en Guadalajara reafirma así el compromiso de las instituciones dominicanas de educación superior de trabajar conjuntamente para impulsar la internacionalización y contribuir al objetivo de posicionar a la República Dominicana como un destino académico de referencia para las Américas y el mundo.