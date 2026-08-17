Indomet prevé ambiente caluroso y escasas lluvias este lunes

Se mantienen recomendaciones marítimas en la costa caribeña debido a vientos y oleaje peligroso

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este lunes sobre el territorio nacional predomina una masa de aire con menor contenido de humedad y concentración moderada de polvo sahariano, factores que limitarán las lluvias en gran parte del país.

Se mantienen recomendaciones marítimas en la costa caribeña debido a vientos y oleaje peligroso

No obstante, la institución indicó que, durante la tarde, se esperan algunos chubascos y posibles tronadas sobre localidades de Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan y Elías Piña, condiciones que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Con relación a las temperaturas, la entidad destacó que continuarán elevadas, con una sensación térmica superior.

En ese sentido, recomendó a la población tomar suficiente agua, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar el sol en el horario de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., buscar lugares frescos y ventilados. Asimismo, recordó que los niños, adultos mayores y embarazadas son los más vulnerables a los efectos del calor.

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa caribeña, el organismo recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido a viento moderado, con ráfagas frecuentes, y oleaje peligroso. Mientras que la costa atlántica se mantiene sin restricciones para la navegación.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas a través de su portal web www.indomet.gob.do⁠ y sus redes sociales @indometrd.