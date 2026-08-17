Indomet prevé ambiente caluroso y escasas lluvias este lunes

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Se mantienen recomendaciones marítimas en la costa caribeña debido a vientos y oleaje peligroso

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este lunes sobre el territorio nacional predomina una masa de aire con menor contenido de humedad y concentración moderada de polvo sahariano, factores que limitarán las lluvias en gran parte del país.

Edificio del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet)
Se mantienen recomendaciones marítimas en la costa caribeña debido a vientos y oleaje peligroso

No obstante, la institución indicó que, durante la tarde, se esperan algunos chubascos y posibles tronadas sobre localidades de Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan y Elías Piña, condiciones que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Con relación a las temperaturas, la entidad destacó que continuarán elevadas, con una sensación térmica superior.

En ese sentido, recomendó a la población tomar suficiente agua, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar el sol en el horario de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., buscar lugares frescos y ventilados. Asimismo, recordó que los niños, adultos mayores y embarazadas son los más vulnerables a los efectos del calor.

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa caribeña, el organismo recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido a viento moderado, con ráfagas frecuentes, y oleaje peligroso. Mientras que la costa atlántica se mantiene sin restricciones para la navegación.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas a través de su portal web www.indomet.gob.do⁠ y sus redes sociales @indometrd.

Se mantienen recomendaciones marítimas en la costa caribeña debido a vientos y oleaje peligroso

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este lunes sobre el territorio nacional predomina una masa de aire con menor contenido de humedad y concentración moderada de polvo sahariano, factores que limitarán las lluvias en gran parte del país.

Edificio del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet)
Se mantienen recomendaciones marítimas en la costa caribeña debido a vientos y oleaje peligroso

No obstante, la institución indicó que, durante la tarde, se esperan algunos chubascos y posibles tronadas sobre localidades de Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan y Elías Piña, condiciones que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Con relación a las temperaturas, la entidad destacó que continuarán elevadas, con una sensación térmica superior.

En ese sentido, recomendó a la población tomar suficiente agua, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar el sol en el horario de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., buscar lugares frescos y ventilados. Asimismo, recordó que los niños, adultos mayores y embarazadas son los más vulnerables a los efectos del calor.

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa caribeña, el organismo recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido a viento moderado, con ráfagas frecuentes, y oleaje peligroso. Mientras que la costa atlántica se mantiene sin restricciones para la navegación.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas a través de su portal web www.indomet.gob.do⁠ y sus redes sociales @indometrd.

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