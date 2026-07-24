El Piro: “No tengo nada en contra de Pacheco ni los Memeros”

En una entrevista con “El Piro”, se abordan varios temas de actualidad y el impacto de su plataforma en la sociedad dominicana.

En una entrevista con Eduardo Sánchez Tolentino, mejor conocido como “El Piro”, comunicador y miembro de la plataforma digital Somos Pueblo. Durante la conversación en El Despertador, se abordan varios temas de actualidad y el impacto de su plataforma en la sociedad dominicana.

El Piro explica que la plataforma nació en 2015 como un movimiento cívico ante la necesidad de comunicar denuncias que los medios tradicionales ignoraban. Su crecimiento se vio impulsado por movimientos como Marcha Verde y, significativamente, por las protestas de la Plaza de la Bandera en 2020.

El Piro destaca cómo su estilo auténtico y directo, alejado de las formalidades tradicionales, ha permitido que la plataforma tenga una alta incidencia. Enfatiza la importancia de las candidaturas independientes para contrarrestar la rigidez de las líneas partidarias.

Se discute la preocupación por la penalización de la difamación. El Piro afirma que Somos Pueblo continuará con su acción ante el Tribunal Constitucional, defendiendo que la difamación debe ser un tema civil y no penal para evitar la censura previa.

El comunicador aclara la naturaleza de sus encuentros con autoridades, como la visita de la embajadora de Estados Unidos y las reuniones con el presidente, enfatizando que su labor es actuar como la voz de la ciudadanía.

Se aborda su interacción con los llamados «memeros» y el incidente con el diputado Pacheco, donde El Piro explica que su lenguaje «de tigre a tigre» responde a cómo percibe la solemnidad (o falta de ella) en los espacios legislativos.