Resultados de la MLB de ayer: Resumen y highlights del 9 de junio de 2026

Presentamos el resumen completo y los comentarios de cada uno de los 15 emocionantes encuentros de las Grandes Ligas

La jornada del martes 9 de junio de 2026 estuvo llena de emociones, cuadrangulares espectaculares y grandes actuaciones en el montículo.

Mariners 6 – 5 Orioles: Randy Arozarena fue el héroe absoluto al conectar un jonrón en la décima entrada para darle el triunfo a Seattle.

Randy Arozarena fue el héroe absoluto al conectar un jonrón en la décima entrada para darle el triunfo a Seattle. Marlins 10 – 6 Diamondbacks: Miami despertó en el momento justo, abriendo el juego con un rally de 4 carreras en el octavo inning.

Miami despertó en el momento justo, abriendo el juego con un rally de 4 carreras en el octavo inning. Rays 4 – 3 Red Sox: Gran labor de N. Martínez lanzando 7 entradas, apoyado a la ofensiva por dobles clave de Williamson y Fortes.

Gran labor de N. Martínez lanzando 7 entradas, apoyado a la ofensiva por dobles clave de Williamson y Fortes. Dodgers 12 – 3 Pirates: La poderosa ofensiva de Los Ángeles explotó con una paliza justo después de que el abridor Paul Skenes abandonara el montículo.

La poderosa ofensiva de Los Ángeles explotó con una paliza justo después de que el abridor Paul Skenes abandonara el montículo. Tigers 10 – 4 Twins: Dillon Dingler brilló en la caja de bateo con 2 jonrones y 4 carreras impulsadas para guiar a Detroit a la victoria.

Dillon Dingler brilló en la caja de bateo con 2 jonrones y 4 carreras impulsadas para guiar a Detroit a la victoria. Yankees 3 – 2 Guardians: Un cuadrangular oportuno de Chisholm abriendo la octava entrada selló un ajustado triunfo para los neoyorquinos.

Un cuadrangular oportuno de Chisholm abriendo la octava entrada selló un ajustado triunfo para los neoyorquinos. Blue Jays 3 – 2 Phillies: Toronto anotó dos veces en la novena entrada, dejándolos en el terreno con un espectacular hit ganador de Valenzuela.

Toronto anotó dos veces en la novena entrada, dejándolos en el terreno con un espectacular hit ganador de Valenzuela. Cardinals 7 – 0 Mets: Dustin May lució impecable en la blanqueada, respaldado por un jonrón y 3 impulsadas de Burleson.

Dustin May lució impecable en la blanqueada, respaldado por un jonrón y 3 impulsadas de Burleson. White Sox 6 – 5 Braves: Montgomery tuvo un debut de ensueño al conectar un jonrón de 2 carreras para someter a Atlanta.

Montgomery tuvo un debut de ensueño al conectar un jonrón de 2 carreras para someter a Atlanta. Royals 5 – 3 Rangers: El gran poder de Jac Caglianone se hizo sentir con dos cuadrangulares vitales para Kansas City.

El gran poder de Jac Caglianone se hizo sentir con dos cuadrangulares vitales para Kansas City. Rockies 7 – 3 Cubs: Un importante jonrón de Goodman fue la clave para que Colorado lograra cortar su mala racha de cuatro derrotas al hilo.

Un importante jonrón de Goodman fue la clave para que Colorado lograra cortar su mala racha de cuatro derrotas al hilo. Angels 10 – 1 Astros: Una brutal paliza que inició con 5 carreras en el segundo inning, complementada por la blanqueada liderada por el lanzador W. Ureña.

Una brutal paliza que inició con 5 carreras en el segundo inning, complementada por la blanqueada liderada por el lanzador W. Ureña. Reds 5 – 3 Padres: Cincinnati se impuso con autoridad de visita en San Diego, anotándose la victoria el relevista T. Antone.

Cincinnati se impuso con autoridad de visita en San Diego, anotándose la victoria el relevista T. Antone. Nationals 6 – 3 Giants: Los Nacionales doblegaron a los Gigantes con una sólida actuación de pitcheo y triunfo para B. Lord.

Los Nacionales doblegaron a los Gigantes con una sólida actuación de pitcheo y triunfo para B. Lord. Athletics 7 – 5 Brewers: Henry Bolte conectó su primer jonrón en Grandes Ligas, liderando una explosiva ofensiva de Oakland que pegó un total de 5 bambinazos.

La temporada sigue al rojo vivo. ¡Mantente atento a nuestra web para más actualizaciones, estadísticas y los mejores resultados de la MLB todos los días!

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