Resultados de la MLB de ayer: Resumen y highlights del 9 de junio de 2026

Presentamos el resumen completo y los comentarios de cada uno de los 15 emocionantes encuentros de las Grandes Ligas
La jornada del martes 9 de junio de 2026 estuvo llena de emociones, cuadrangulares espectaculares y grandes actuaciones en el montículo.
- Mariners 6 – 5 Orioles: Randy Arozarena fue el héroe absoluto al conectar un jonrón en la décima entrada para darle el triunfo a Seattle.
- Marlins 10 – 6 Diamondbacks: Miami despertó en el momento justo, abriendo el juego con un rally de 4 carreras en el octavo inning.
- Rays 4 – 3 Red Sox: Gran labor de N. Martínez lanzando 7 entradas, apoyado a la ofensiva por dobles clave de Williamson y Fortes.
- Dodgers 12 – 3 Pirates: La poderosa ofensiva de Los Ángeles explotó con una paliza justo después de que el abridor Paul Skenes abandonara el montículo.
- Tigers 10 – 4 Twins: Dillon Dingler brilló en la caja de bateo con 2 jonrones y 4 carreras impulsadas para guiar a Detroit a la victoria.
- Yankees 3 – 2 Guardians: Un cuadrangular oportuno de Chisholm abriendo la octava entrada selló un ajustado triunfo para los neoyorquinos.
- Blue Jays 3 – 2 Phillies: Toronto anotó dos veces en la novena entrada, dejándolos en el terreno con un espectacular hit ganador de Valenzuela.
- Cardinals 7 – 0 Mets: Dustin May lució impecable en la blanqueada, respaldado por un jonrón y 3 impulsadas de Burleson.
- White Sox 6 – 5 Braves: Montgomery tuvo un debut de ensueño al conectar un jonrón de 2 carreras para someter a Atlanta.
- Royals 5 – 3 Rangers: El gran poder de Jac Caglianone se hizo sentir con dos cuadrangulares vitales para Kansas City.
- Rockies 7 – 3 Cubs: Un importante jonrón de Goodman fue la clave para que Colorado lograra cortar su mala racha de cuatro derrotas al hilo.
- Angels 10 – 1 Astros: Una brutal paliza que inició con 5 carreras en el segundo inning, complementada por la blanqueada liderada por el lanzador W. Ureña.
- Reds 5 – 3 Padres: Cincinnati se impuso con autoridad de visita en San Diego, anotándose la victoria el relevista T. Antone.
- Nationals 6 – 3 Giants: Los Nacionales doblegaron a los Gigantes con una sólida actuación de pitcheo y triunfo para B. Lord.
- Athletics 7 – 5 Brewers: Henry Bolte conectó su primer jonrón en Grandes Ligas, liderando una explosiva ofensiva de Oakland que pegó un total de 5 bambinazos.
La temporada sigue al rojo vivo. ¡Mantente atento a nuestra web para más actualizaciones, estadísticas y los mejores resultados de la MLB todos los días!
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