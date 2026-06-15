Lluvias matutinas, calor y polvo del Sahara en Dominicana

Hoy se esperan chubascos matutinos por onda tropical. En la tarde, calor intenso y cielo gris por polvo del Sahara. Evite el sol y manténgase hidratado.

El clima hoy en la República Dominicana presentará un marcado contraste. Mientras algunas zonas costeras recibirán lluvias pasajeras, gran parte del territorio nacional experimentará altas temperaturas y un cielo brumoso debido a las ligeras concentraciones de polvo del Sahara.

Lluvias por onda tropical y vaguada

Durante la mañana, el breve aumento de la humedad generado por una onda tropical al sur del país y la leve incidencia de una vaguada provocarán chubascos dispersos en la costa caribeña, afectando principalmente a:

Santo Domingo

San Cristóbal

Para la tarde, la inestabilidad se trasladará hacia el interior del país, dejando aguaceros aislados con posibles tronadas distanciadas en Monte Plata, Duarte, el sur de Santiago, el norte de San Juan, Santiago Rodríguez y zonas aledañas. El resto del territorio permanecerá con muy pocas precipitaciones.

Alerta por calor y polvo sahariano

El ambiente se sentirá sofocante a nivel nacional. La incursión de polvo del Sahara no solo le dará al cielo un aspecto grisáceo y reducirá la calidad del aire, sino que también aumentará considerablemente la sensación térmica. Las temperaturas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C como mínimas, y alcanzarán máximas de 31 °C a 33 °C.

Recomendaciones meteorológicas: Tome abundante agua a lo largo del día, utilice ropa ligera de colores claros y evite exponerse de manera directa y prolongada a los rayos del sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Cero riesgo ciclónico

En el ámbito internacional, el radar meteorológico monitorea una amplia zona de baja presión localizada al oeste del Golfo de México. Esta formación presenta una probabilidad muy baja (0 %) de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Por su trayectoria y ubicación actual, no representa ningún peligro para la República Dominicana.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana, el patrón del tiempo será consistente, marcado por humedad matutina y una tarde brumosa: